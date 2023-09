São Paulo e São Paulo (SP)

"Namastê! Olá, Índia. Boa noite. Me segura que eu já vou sair dançando", afirma a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, ao desembarcar em Nova Déli, na Índia, onde acompanha o presidente Lula (PT) durante a Cúpula do G20.

O ânimo de Janja no vídeo de 8 segundos, publicado no Twitter e depois deletado, contrasta com o cenário no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que enfrenta série de tragédias em decorrência das chuvas. Até a manhã desta terça (12), são 47 mortes confirmadas, 925 feridos e 25.311 desabrigados no estado. O governo gaúcho estima que 340 mil foram afetados.

Apesar da publicação da primeira-dama ter sido apagada, abriu o flanco: Janja tornou-se alvo de críticas por parte de internautas, que cobram empatia da primeira-dama, e também o governo, com opositores apontando suposto exagero nos gastos com viagens ao exterior.

Em resposta aos críticos, Janja fez outra postagem em que afirma que seus "sorriso e alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade pelo próximo."

Opositores aproveitam a oportunidade para comparar os supostos gastos com as vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul e com as viagens do presidente Lula e da primeira-dama. "Puro retrato do petismo", escreveu o vereador de São Paulo pela União Brasil, Rubinho Nunes.

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou no último domingo (10) um pacote de R$ 741 milhões para financiar as medidas de amparo aos municípios atingidos pelas chuvas e enchentes.

Para além dos gastos, alguns perfis dizem que Janja faz ‘’demonstração de deslumbramento juvenil e inconsequente".

"Um dos motivos pelo qual eu votei no Lula foi a ideia de humanidade que o outro não passava, mas nesse caso, tanto ele, quanto você, ficaram devendo", diz um usuário.

Já apoiadores de Janja afirmam que enquanto a extrema-direita a culpa pela tragédia ocorrida no sul do país, não fala sobre a soltura de Mauro Cid e a homologação de delação premiada, em que o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência deve citar militares do governo Bolsonaro, como os generais Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos.

Outros, ainda, dizem que a invejam porque ela é feliz.