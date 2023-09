São Paulo

"A persistência da memória", quadro icônico do pintor Salvador Dali, traz relógios derretidos num cenário árido. O trabalho do artista espanhol é considerado surrealista, mas, segundo um meme que circula nas redes, traduz bem o sentimento do brasileiro que enfrenta a onda de calor da última semana do inverno.



Com as temperaturas pelo país ultrapassando os 30ºC, o humor e sofrimento se misturam nos memes. Um deles, por exemplo, traz um homem dentro da geladeira de um supermercado. Outro traz o mapa de calor no Brasil com um vídeo de Inês Brasil dizendo: "Vai todo mundo morrer. Que pena. Mas tá na mão de Deus".



Há também vídeos de bichinhos se refrescando e revolta com quem diz gostar de calor.



É grande a indignação com quem gosta de calor.

Com irônia, alguns usuários disseram que a onda de calor pode ter benefícios. "Enquanto vocês reclamam do aquecimento global eu lavei e sequei três máquinas de roupa inteiras num dia só. Mude seu mindset", diz uma publicação.

A imagem de uma receita que leva apenas gelo passou a circular entre os posts.

Muitos usuários compartilharam que, apesar do calor, não dispensam um cafezinho.

No Rio de Janeiro, a temperatura pode bater os 37ºC.

Nem os bichinhos estão aguentando.