Nas redes sociais, um dos sinais mais claros de que o ano realmente está chegando ao fim é quando chega o dia dela: a Retrospectiva 2023 do Spotify, disponibilizada nesta quarta (29).

No "wrapped" ("apanhado", do inglês), o popular serviço de streaming mostra ao usuário as músicas, artistas e podcasts que mais escutou ao longo do ano, além de outras curiosidades a respeito dos hábitos de cada ouvinte.

Com a divulgação, as plataformas como Twitter (atual X) e Instagram estão inundadas por usuários que compartilham este saldo final.

Na rede de Elon Musk, "Spotify" está no topo dos assuntos do momento, quase 2 milhões de postagens a respeito. A retrospectiva também figura em outras hashtags, sobretudo nomes de artistas como Lana del Rey, Billie Eillish e Drake.

Nem tudo é o que parece, no entanto. Muitos internautas relatam que os resultados foram adulterados.

E, é, claro, como não poderia deixar de ser, a retrospectiva virou meme.

Se você é usuário do Spotify, para conferir seus resultados basta abrir o aplicativo e, no menu superior, tocar na aba "Retrospectiva". Na página, acesse "Sua Retrospectiva" que, em formato de stories, mostrará todas as informações do seu ano em músicas e podcasts.