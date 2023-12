Roma

O economista Javier Milei, 53, tomou posse neste domingo (10) como o novo presidente da Argentina. Desconhecido até agosto, foi um fenômeno nas primárias argentinas em agosto e derrotou o candidato governista Sergio Massa no segundo turno em novembro.

Sua vitória faz parte da ascensão de líderes populistas de direita que incluem Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán, dentre outros.

O discurso antissistema de Milei teve apelo em um momento em que os argentinos enfrentam uma severa crise econômica, com hiperinflação e aumento exponencial da pobreza, que atinge 40% da população.

Personagem singular, a passagem de Milei pela presidência da Argentina deve render muitos memes e controvérsias nas redes.

O #Hashtag separou algumas discussões que estão rolando nesses primeiros dias de seu novo governo e irá acompanhar ao longo dos próximos quatro anos.

A ex-vice-presidente Cristina Kirchner, que terminou o governo com a relação estremecida com o ex-presidente Alberto Fernández, foi um dos assuntos mais comentados nas redes. Ela manteve uma relação cordial com Milei durante a cerimônia de posse.

Mas foi outro momento protagonizado pela kirchnerista que se tornou o ponto alto das redes. Ao chegar no Congresso, ela foi recebida com vaias e retribuiu com um dedo do meio.

Milei, em seu discurso, disse que "não há alternativa ao ajuste e não há alternativa ao choque. Naturalmente, isto terá um impacto negativo no nível de atividade, no emprego, nos salários reais e no número de pessoas pobres e indigentes". E os memes fizeram piada com o aplauso dos mileístas.

Sobrou até para as swifties argentinas.

O @Pampa139 disse " Estude, para amanhã você não aplaudir e comemorar se alguém vier e lhe disser que passando fome você vai progredir.".

Um dos primeiros atos de Milei como presidente foi nomear sua irmã Karina como secretária-geral da Presidência, o que causou indignação entre opositores.

Mas mileístas cumprimentam-na como "la supersecretaria".

Os Simpsons obviamente já previram tudo.

Na foto, Myriam Bregman, candidata presidencial derrotada pelo Partido dos Trabalhadores pelo Socialismo, participou de um protesto contra o "plano da motoserra de Milei". A foto virou meme na Argentina, com várias versões de ordem das palavras (essa é a foto original).

E versões com jogos de cartas.

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski esteve presente. Nos memes, fizeram um "chiste" (piada, em espanhol) que ele estaria pensando no clube ucraniano Dínamo de Kiev.

Um assunto que nunca se esgota são os cachorros de Milei. Seu bastão tem o desenho de seus cinco cães clonados. São eles: Conan, Murray, Milton, Robert e Lucas (entenda aqui como ele clonou seus cachorros).

Até Cristina Kirchner quis conhecer melhor o bastão.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi outro personagem deste filme argentino. Barrado ao tentar aparecer em foto de chefes de Estado com Milei, tornou-se alvo de memes de seus críticos, mas foi defendido por bolsonaristas e mileístas.