São Paulo

O presidente ultraliberal Javier Milei anunciou nesta quarta-feira (20) em rede nacional um "megadecreto" que declara emergência e revoga ou altera mais de 300 leis para desregular a economia argentina, dez dias após assumir o poder.

As leis se referem a temas como controles de preços, aluguéis, indústria, privatizações de estatais e "modernização do regime trabalhista".

A tensão na Argentina já vinha crescendo desde a manhã desta quarta (20) , quando entraria em vigor um novo protocolo de segurança de Milei, que não permite o bloqueio de ruas.

Com as medidas anunciadas, no entanto, uma nova onda de protestos tomou conta da Argentina. O Congresso Nacional, na região central de Buenos Aires, tradicional ponto de manifestação na capital, ficou tomado de pessoas.

Assim como foi na posse, o assunto é tema dominante no X (ex-Twitter), no Brasil e na Argentina. Confira algumas repercussões:

A oposição ao governo Milei deverá ocupar as ruas mesmo sob as ameaças do presidente, como podemos ver neste vídeo, em plena madrugada, que até lembra as apaixonadas torcidas de futebol do país vizinho.

Os manifestantes pedem greve geral.

Houve panelaços contra as medidas adotadas por Milei em Buenos Aires e em outras províncias, como Santa Fe e Mendoza.

E em cidades como La Plata.

Os argentinos têm um histórico de mobilizações, como na época da ditadura e em pautas sociais, o que ajuda a explicar o tamanho desta mobilização em apenas dez dias de governo Milei.

Para alguns internautas brasileiros, a classe trabalhadora na Argentina possui mais "consciência de classe".

O que faz com que sintam vontade de ser argentinos.

A polarização argentina chegou ao Brasil. A esquerda brasileira apoia os críticos de Milei, enquanto bolsonaristas endossam o presidente recém-eleito. Isso faz com que os debates floresçam nas redes por aqui, como neste tuíte do escritor Augusto de Franco.

Nessa polarização, fatos passados da política brasileira aparecem o tempo inteiro.

Não só fatos passados.

As medidas de austeridade de Milei são vistas como prejudiciais às classes mais pobres.

Os liberais brasileiros, no entanto, veem como a oportunidade de a Argentina resgatar a força econômica do século 19, que teria sido destruída pelas forças peronistas e kirchneristas.

Para Ecio Costa, é preciso "acompanhar e aprender com as mudanças que estão acontecendo por lá".

O discurso de 15 minutos de Milei, em que anuncia o 'megadecreto', foi visto como histórico.

A chef argentina radicada no Brasil Paola Carosella também foi um dos assuntos mais comentados nas últimas horas. Ela afirmou que o país está destruído e que não pretende voltar para lá.

A chef rebateu os críticos: