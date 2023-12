São Paulo

O vídeo em que o ex-jogador Marcelinho Carioca diz que foi sequestrado e agredido após se envolver com uma mulher casada virou memes nas redes sociais. As postagens envolvem um lençol de ursinho, cenário do suposto cativeiro, Vampeta e o técnico Vanderlei Luxemburgo.

O ex-futebolista estava desparecido desde domingo (17), depois de participar de um evento na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo. O carro dele foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (18).



Nas imagens virais, ele aparece de olho roxo e diz que não sabia que a mulher era casada. O autor do sequestro seria o seu marido. No vídeo, a versão é endossada pela mulher que supostamente saiu com Marcelinho.



As palavras "Marcelinho", "sequestraram", "casada", "Itaquaquecetuba" e "Itaquera" disputavam posições no ranking de tópicos mais comentados do X, ex-Twitter, na tarde desta segunda, além de outros termos como "corno".



Nas principais postagens, predomina o choque com a história e as piadas com a mulher casada. O assunto também gerou figurinhas que circulam no WhatsApp.

Sequestro de Marcelinho Carioca se transforma em figurinha de WhatsApp - Reprodução/WhatsApp

Chamou a atenção dos usuários um lençol que aparece ao fundo da gravação, que já se transformou em ideia de fantasia para o Carnaval 2024. "Dá até para sair de casal", escreveu um perfil no X.



Momento relembrado pelos internautas foi a briga ao vivo entre Marcelinho e o técnico Vanderlei Luxemburgo durante o programa da Band "Por Dentro da Bola", em 2007.



Na ocasião, Luxemburgo se irritou ao lembrar um comentário do carioca sobre sua suposta atuação como empresário. No bate-boca, o treinador diz que ex-atleta "não vale nada" e o classifica de "moleque", "mentiroso" e "safado".

Usuários também ficaram ansiosos pela opinião do comentarista e também ex-jogador Vampeta, cujo nome também figurou entre os trending topics.