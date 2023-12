São Paulo

A terceira edição do TikTok Awards, que será realizada na próxima terça-feira, dia 12, traz algumas novidades. Com o tema "Celebrando Sonhos", a premiação, pela primeira vez aberta ao público, também estreia com uma transmissão ao vivo pela TNT.

O evento começa às 19h, com a transmissão do tapete rosa pelo perfil @TikTokBrasil, na plataforma. Já a cerimônia de premiação será transmitida a partir das 21h no canal de TV a cabo, já reconhecido por exibir, em solo brasileiro, eventos como o Grammy Awards e o Oscar.

Evento premia nomes de criadores na plataforma, indicados em 16 categorias - Dado Ruvic/Reuters

A premiação deste ano conta com 16 categorias, três delas novas: Prof do Ano, para professores que inovaram no conteúdo de educação, #CleanTok, voltado para dicas de limpeza, e #TikTokMeFezAssistir, para premiar os criadores que trouxeram as melhores informações de entretenimento (veja os indicados abaixo).

Eliana, Giovanna Antonelli e Lucas Rangel serão os apresentadores do evento, que terá o maior line-up da premiação até o momento, com 26 artistas confirmados.

Irão se apresentar Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Ana Castela, Ludmilla, IZA, Léo Santana, Kevin, o Cris, Melody, Hitmaker e Veigh, entre outros. Péricles e Urias vão fazer uma homenagem para a rainha do rock, Rita Lee.

Entre os hosts da noite, estão Marina Sena, Ana Castela, Grag Queen, Isabela Boscov, Vivi, Cafu, Lele Burnier e Noel Goes Crazy.

São esperados 5 mil convidados para a edição, que acontece no Ginásio do Ibirapuera. Ingressos para o evento foram distribuídos entre os dias 1º e 3 de dezembro na Loja dos Sonhos, iniciativa da plataforma para distribuir gratuitamente doces temáticos de cada uma das 16 categorias do prêmio.

TikTok Awards 2023 Confira as categorias e os indicados Criador do Ano Luva de Pedreiro (Iran Ferreira), Larissa Gloor, Junior Caldeirão, Vivi Cake, Gustavo Tubarão, Xurrasco, Malu Borges, João Ferdnan, Reeh Augusto, Manual do Mundo

Bombou na ForYou Daniel Jubnelson, Vanessa Lopes, Lara Santana, Gabryell Urlan, Jully Molinna, Joyce Müller, Jojo Todynho, Matheus Costa, Pkllipe, Jeh Diniz

Estrela TikTok Larissa Manoela, Viih Tube, Jade Picon, Celso Portiolli, Giovanna Ewbank, Jojo Todynho, Sabrina Sato, Clara Moneke, Lázaro Ramos, Pequena Lo

#TikTokMeFezAssistir Renata Moniz, Arthur Viana, Matehus | Loading Séries, Duda Menegheti, Karol Gomes, Luan Damascena, Ju Cassini, Ygor Palopoli, Foquinha, Carol Moreira

Medalha de Ouro Luva de Pedreiro (Iran Ferreira), Braune, Canal WAMO, Gustavo Machado, CazéTV, Galvão Bueno, Felipe Motta, Natalia Guitler, Fred, Rebeca Andrade

Zerou o Game Deyvid Barreto, Cortes LOUD Coringa, Haru, Vermelho Gameplay, Ruyzo, ithuriana, Guigo Akirah, Tuitabi, Dona Maria, Gameplays, Lexa KT

Credo, Que Delícia Daniela Choma, Vivi Cake, Eloá Almeida, Rand Bartender, Martim Gil, Iago Modesto, Arthur Paek, Senhores Bacanas, Leo Kazuya (Rolê de Vegano), Gui Tank

#TikTokFashion Malu Borges, TicToxica (Gabb), Marcela Baccarim, Luiza Parente, Sarah Gama, Marco Quadros, Stephanie Marques, Juan Guedes, Lívia Marques

Surra de Beleza Mari Maria Makeup, Carol Mamprin, Juliana Luziê, Drica Divina, Renata Santti, Franciny Ehlke, Karen Bachini, Adam Mitch, Mirella Qualha, Virginia Fonseca

Prof do Ano Mr. Bean da Matemática, Teacher Elza, Gis com giz, Professor Noslen, Operação Barbarussa, Prof. Lucas Moreno (Moleculando), Simone Porfiria, Prof. Samuel Cunha, Rodrigo Bressan, Prof. Ramilton Batinga

Quem Sabe Faz Ao Vivo Fa, Yas, Richard Martins, Giana, Biarciane, Juninho Manella, Ystefani, João Ferreira, Paulo Salvador, Amanda Mangilli

Descubra Novas Vozes Mariana Fagundes, Cryzin, Thiago Veigh, Treyce, Kadu Martins, Luan Pereira, Vivi, Kevi Jonny, realkayblack10, Mavi

Artista TikTok Léo Santana, Luísa Sonza, Alok, Ana Castela, Felipe Amorim, Dennis, Ludmilla, Juliette, Kvsh, Xand Avião

#TikTokMeFezOuvir Tá Ok - Dennis DJ e Kevin O Chris, Zona de Perigo - Leo Santana, Mas Existe Um Lugar Speed - Kaio Vianna, Noemi Leal e Cryzin, Pra Vaquejada eu Vou - Gean Toddy, Vem Morenin - Neno no Beat e MC Rica, Barbie de Chapéu - Paula Guilherme e Melody, Melhor Versão - Gustavo Mioto, Toca o Trompete - Felipe Amorim, Gol Bolinha, Gol Quadrado 2 - Mc Pedrinho e DJ 900, Vem Com a Tropa do Tubarão - DJ LK DA ESCÓCIA, MC Ryan SP e Mc Pânico

#CleanTok por Unilever Ari Dantas, Jackson Moura, Luciano do Valle, Cozinhe Já, Raissa Chaddad, Douglas, Gil do Vigor, Ellen Milgrau, Julia Barni, Leoni Lane