Belo Horizonte

"Uma gay que tinha uma peruca, um sonho e um cropped rosa em Lauro de Freitas (BA)", cidade da região metropolitana de Salvador. É assim que diversas pessoas –incluindo ela própria –descrevem a criadora e o meme Vitty, 22.

Nas redes sociais, a artista é conhecida por icônicas dublagens de músicas, entrevistas e conteúdos virais, vídeos capazes de mesclar o que há de melhor entre a precisão das performances de lipsync da franquia "RuPaul's Drag Race" e os grandes momentos da história do meme brasileiro.

A artista baiana Vitty em foto de divulgação da música "Soca Fofo", gravada em parceria com a cantora Ella A - Nayra Dal' Comune/Reprodução/Instagram

Embora Vitty tenha assistido a algumas temporadas do reality show americano, famoso entre a comunidade LGBTQIA+, sua principal inspiração não vem de Mama Ru (como a drag RuPaul é carinhosamente chamada). Ela inclusive prefere entender a persona que expõe na internet como parte de si, evitando enquadrá-la na categoria "drag queen".

"Eu sempre fui uma pessoa afeminada. E tinha momentos que eu separava o meu perfil de Vitty e o meu perfil de drag", ela conta. "Mas sou eu nos dois momentos", explica.

O que efetivamente influencia a artista são as músicas e cenas do entretenimento brasileiro e internacional; situações que, de tanto assistir, ficavam gravadas na ponta da língua.

"Teve uma época em que eu tinha computador, mas não internet. Quando eu tinha internet, baixava uns vídeos de entrevistas de Anitta, artistas assim, e ficava assistindo. Então eu já sabia a fala, do início ao fim. Ficava já treinando, sabe?"

A questão é que existia público para esse tipo de conteúdo. E Vitty descobriu isso assim que seu primeiro vídeo —um compilado em que ela dubla aberturas de programas do canal infantojuvenil Disney —Channel —viralizou, em 2022.

O estouro veio quando ela lançou, em outubro daquele mesmo ano, um top 5 com as músicas do álbum "Fúria" (2022), da cantora Urias. Com a mesma peruca loira, o shortinho e o cropped que marcam a sua identidade visual, ela dublou "Foi Mal".

Uma expressão desapontada, uma mão no ar e um desfile de costas foram impulso suficiente para não só conquistar espaço no acervo de memes do audiovisual brasileiro, como também impulsionar os números da música original nas plataformas de streaming.

Não à toa, Urias a convidou para que juntas fizessem uma performance da música no Halloween da Pabllo, evento realizado pela cantora Pabllo Vittar em novembro do ano passado.

De lá pra cá, Vitty já sambou junto com Ludmilla no "Numanice" da artista, recebeu um vídeo da cantora Anitta, participou de um clipe do Thiago Pantaleão e recebe, frequentemente, comentários da própria Pabllo Vittar, que adora seu conteúdo.

"São reconhecimentos muito importantes para mim, porque são artistas que têm uma grande influência em tudo que eu faço", diz. "Independentemente se eu tiver fama ou números, só de ter esse reconhecimento… Eu já venci na vida, amor."

Atualmente, Vitty acumula mais de 550 mil seguidores nas redes sociais –somando suas contas no Instagram, no TikTok e no X, antigo Twitter. A fama, como ela mesma conta, sempre foi uma espécie de norte na sua vida.

Em Salvador, ela já trabalhou como comerciante, vendendo comidas baianas com a tia e numa loja de sapatos. A cidade lhe inspira, ainda que reconheça o quanto é difícil ser uma artista independente por lá.

"Foi em Salvador que eu consegui criar essa persona, Vitty, física e pessoalmente", diz, ressaltando a época em que se montava para curtir nas baladas da cidade ou para trabalhava enquanto DJ.

O nome artístico vem das lembranças da "Malhação" de 2014, quando Rafael Vitti interpretava o protagonista Pedro. "Eu não era nada na vida, mas ficava imaginando que, quando fosse famosa, teria um nome impactante: curto e rápido. Imagina ser apresentada como Jackson Cunha, e entrar uma loira desse tamanho", reflete, rindo.

Vitty só não esperava que o reconhecimento viesse pela internet. Sua primeira aposta, afinal, foi na música. Em maio de 2022, lançou o single "Não Vá Se Apaixonar", que mescla influências do rap, do trap e do pop.

Como a canção não alcançou os números desejados pela artista, Vitty começou a produzir conteúdo para o TikTok no intuito de tornar a música viral. Ela, que no passado já tentou ser youtuber –sem lá muito sucesso –encontrou na dublagem e nos vídeos curtos a fórmula para engajar seu público.

A carreira musical, entretanto, segue como meta. Inspirada pela cantora Beyoncé, Vitty pretende fazer um "comeback" em três atos. O primeiro é representado pelo single "Soca Fofo", gravado em parceria com a cantora mineira Ella A e lançado em 15 de dezembro.

Ainda faltam duas músicas do projeto. Uma delas, Vitty conta, fazendo mistério, será um "feat" com uma drag queen ainda não revelada.