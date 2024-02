São Paulo

Matéria de investigações do MPF (Ministério Público Federal) entre os anos de 2006 e 2015, as denúncias de tráfico e exploração infantis na região de Marajó (PA) tiveram alta nas buscas no Google, nesta quarta (21), após a cantora gospel Aymeê Rocha viralizar cantando a música "Evangelho dos Fariseus".

A apresentação viral ocorreu no programa Dom Reality, uma competição de música gospel aos moldes do The Voice. Uma das finalistas da 2ª temporada do programa, Aymeê não só levou Marajó a ter alta de buscas, como também desencadeou a discussão nas redes sociais, em especial o TikTok.

"Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu / Esperando os ceifeiros da grande seara / A Amazônia queima / Uma criança morre / Os animais se vão / Superaquecidos pelo ego dos irmãos / Um Evangelho de Fariseus", diz o trecho viral. A canção procura denunciar a hipocrisia da Igreja, o descaso com as crianças e a terceirização da situação do país.

"Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, a minha terra. Lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em "nível hard". As crianças com 5 anos, quando elas vêm um barco vindo de fora com turistas – Marajó é muito turístico e as famílias são muito carentes –, as criancinhas saem em uma canoa, 6,7 anos, e elas se prostituem no barco por R$ 5", diz Aymeê aos jurados.

Com a repercussão, Aymeê ultrapassou 1 milhão de seguidores no Instagram e, no Spotify, passou a ter 70,2 mil ouvintes mensais.

A hashtag "Ilha de Marajó" ficou em alta na plataforma da Bytedance, com explosão de vídeos e comentários pedindo mais atenção à situação do local. Nesta quinta-feira (22), "Marajó" ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, com 211 mil postagens.

A Ilha de Marajó é uma das regiões mais pobres do país. O município de Melgaço, localizado na ilha, é apontado como o local com o menor IDH do país, segundo dados de 2010 do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).

Desde 2006, o bispo dom José Luís Azcona denuncia a exploração sexual de menores feita na ilha. Fato noticiado pela Folha em 2009 mostra meninas que se prostituíam pelo mesmo preço de um cachorro-quente. Há 30 anos, o Azcona chama atenção para a situação do arquipélago e foi peça-chave na instalação da CPI da Pedofilia, em 2008.

Durante o governo Bolsonaro, em 2022, o caso de Marajó voltou a ter destaque quando a então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), afirmou em culto ter conhecimento de casos de estupro de recém-nascidos e de crianças quem têm seus dentes retirados para praticar sexo oral.

Damares não apresentou evidências que corroborem este relato de exploração sexual na região e Arnaldo Jordy (Cidadania), relator da CPI que investigou 100 mil casos de crimes sexuais contra crianças no Pará, afirmou não ter encontrado nenhum caso como o descrito pela hoje senadora.

Na época, alguns artistas, entre eles a Xuxa, divulgaram uma petição pedindo a cassação de Damares, então senadora recém-eleita. Em setembro de 2023, o MPF ajuizou uma ação civil pública pedindo que Damares e a União indenizem em R$ 5 milhões a população do Arquipélago do Marajó por danos morais e coletivos.

Por isso, nos últimos dias, "Xuxa" figura entre os assuntos mais comentados nas redes , com mais de 50 mil tuítes. Já "Damares" alcançou mais de 95 mil e é o assunto mais comentado no Twitter até o fim da manhã desta sexta (23).

A maioria das postagens ou cobra a apresentadora por uma declaração a respeito da situação de Marajó ou pedem explicação sobre a petição contra Damares.

Alguns internautas dizem que Damares estava certa quando fez a denúncia. Outros expressam surpresa e afirmam que, antes de ouvirem a música de Aymeê, desconheciam a situação da região.

A repercussão nas redes sociais também teve o engajamento de artistas, influenciadores e ex-BBBs, com manifestações de celebridades como Rafa Kalimann, Juliette, Eliezer, Thaila Ayala e Virginia Fonseca. João Lucas, marido de Sasha Meneghel e genro de Xuxa, saiu em defesa da sogra nas redes sociais.

Políticos ligados ao bolsonarismo, mas não só, também foram às redes falar a respeito, ora cobrando Xuxa ora defendendo as declarações de Damares a respeito de Marajó. Bolsonaristas criticam o governo Lula por ter revogado o projeto da ex-ministra na ilha.

A iniciativa, lançada em 2020 pela gestão Bolsonaro, tinha como objetivo combater as denúncias de exploração sexual de crianças na região. Segundo a gestão Lula, o programa foi alvo de denúncias e não trouxe benefícios à população local, de forma que foi substituído por outra ação governamental com a mesma finalidade.

Por conta da repercussão, o Ministério dos Direitos Humanos, assim como seu ministro Silvio Almeida, se manifestaram no Twitter.