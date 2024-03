Brasília

A epidemia da dengue já é uma realidade no Brasil, com estados como São Paulo decretando estado de emergência devido aos altos números de casos confirmados. Para orientar melhor quem ainda tem dúvidas sobre a doença, a prefeitura de Bom Despacho, em Minas Gerais, gravou um vídeo informativo com a médica Ana Flavia Quirino, e a gravação viralizou nas redes sociais.

Pessoas de todo o país e em diferentes plataformas compartilharam o vídeo escrevendo coisas como: "A melhor explicação que eu assisti sobre a dengue" e pedem para outros replicarem a publicação fazendo a informação alcançar mais pessoas.

Segundo a secretária de Saúde da cidade mineira, Tamara Bicalho, iniciativas similares são uma prática comum da equipe. Até então, eles haviam produzido várias postagens sobre prevenção contra dengue, mas um aumento semanal considerável no número dos casos fez com que a equipe mudasse a abordagem.

Ao notar que muitas pessoas estavam procurando as unidades de saúde em um estado tardio da doença, a prefeitura fez o vídeo com a profissional de saúde, que já atua na região como médica de família há nove anos.



Tamara conta que o conteúdo foi compartilhado nas redes da cidade e em canais de notícias, até que chegou em um grupo de gestores que espalharam mais ainda o vídeo. "Depois disso, saiu do nosso controle", disse a secretária. Ela aponta que há no momento dois óbitos em investigação no município.

A pasta já recebeu 2.824 notificações neste ano, e confirmou 347 casos de dengue.

A médica Ana Flavia conta que a motivação por trás do vídeo é muito pessoal. Ela passou o Réveillon cuidando do pai, que estava com dengue, dando soro e insistindo no tratamento.

"Se não fosse eu sendo médica, ele tinha falecido", diz. Ele emagreceu 6 kg. "Na febre, a pessoa não quer comer, não quer soro, não quer nada", disse ela ao blog #Hashtag para reforçar a necessidade de pessoas com comorbidades procurarem atendimento médico ao notarem algum sintoma.

Com o aumento dos casos, ela conversou com sua gerente sobre a necessidade de fazer um vídeo orientando a população e, junto com a prefeitura, gravou o conteúdo no meio da correria dos atendimentos na UBS Santa Marta.

"Falei o que falo todo dia, toda hora, o tempo todo para todo mundo. O que falo para orientar meu avô de 89 anos, para orientar meus queridos", explicou Ana Flavia sobre a linguagem acessível utilizada no vídeo.

Por último, a médica explicou que vídeos similares sobre a dengue não são comuns por se tratar de uma doença complexa, e que é muito difícil condensar tudo o que pode acontecer em uma gravação tão curta, mas reforça que é preciso buscar acompanhamento médico.