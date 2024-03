São Paulo

Ao protagonizar duas boas atuações na seleção principal, o atacante Endrick animou os corações carentes dos torcedores brasileiros, que há décadas buscam um novo "camisa 9" para aliviar a nostalgia de tempos mais gloriosos do time canarinho.



No sábado (23), o atacante de 17 anos garantiu a vitória brasileira sobre a Inglaterra em seu primeiro toque na bola. Ele se tornou o quarto jogador mais jovem a balançar as redes na seleção principal —atrás somente de Pelé, Edu e Ronaldo Fenômeno.



Nesta terça-feira (26), apesar do empate com a Espanha, o Brasil teve uma atuação bem avaliada nas redes sociais. Entre os principais aspectos levantados pelos internautas, está a entrada do jovem atacante no início do segundo tempo, quando marcou o segundo da seleção e deu novo fôlego ao time.



No X, o antigo twitter, Endrick liderou os assuntos mais comentados com mais de 200 mil menções. Não faltaram postagens inflamadas que o comparam a Pelé e o caracterizam como "o escolhido", o "iluminado" e apostam em sua "estrela" à frente de uma nova era na seleção.

Um dos momentos mais comentados nesta terça (26) pelos internautas foi a reação do pai do Endrick após o gol marcado pelo filho.

O atacante também foi até a torcida e deu um abraço no pai.