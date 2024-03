São Paulo

Frente aos rumores de que a BBC britânica aguardava um pronunciamento real sobre Kate Middleton, usuários da rede social X (ex-Twitter) roem as unhas em expectativa desde a tarde de segunda-feira (18). Aos 42 anos, a princesa de Gales, mulher do príncipe William, está longe dos holofotes desde 16 de janeiro, quando foi submetida a uma cirurgia abdominal planejada.

O Palácio de Kensington anunciou em nota, no dia 17 daquele mês, que Middleton permaneceria no hospital de 10 a 14 dias, e afirmava ainda ser improvável que ela retornasse às funções públicas antes da Páscoa. A despeito do pedido de compreensão da princesa, que manifestou o "desejo de manter o máximo de normalidade possível", seu sumiço seguiu nutrindo fofocas e memes.

Esperando Godot

O boato de que haveria um pronunciamento sobre o estado de Kate Middleton —que não foi confirmado pela imprensa ou pela família real britânica— logo fez do papel timbrado característico um modelo para memes.

Uma versão ganhou a letra da música "Vroom Vroom", da cantora Charli XCX. Ele sugere que a Kate Middleton estaria curtindo a vida adoidado longe dos holofotes, o que é um desejo legítimo de súditos que a veem como uma princesa Diana moderna.

Paciência é uma virtude

Esperando o anúncio que nunca viria (ao menos, até a publicação deste texto), alguns usuários das redes sociais demonstraram seu descontentamento. Outros entraram em "modo delulu".

Quem ainda conserva um pouco de paciência (e otimismo) jura que Kate Middleton está ótima, só se recuperando de escolhas capilares equivocadas. Menos mal.

Polêmica da imagem, parte 2

Kate Middleton foi, enfim, vista saindo de uma loja rural nas proximidades da casa de campo da família em Windsor. O site americano de celebridades e fofocas TMZ e o tabloide The Sun obtiveram o vídeo, que mostra a princesa "feliz, relaxada e saudável" ao lado do príncipe William.

Isso acalmou os usuários das redes sociais? É claro que não. Em poucos instantes, pipocaram teorias e piadas sobre como aquela não seria, de fato, a princesa de Gales.

"Twitter: Esta não é a Kate."

"Família real: A Kate está bem, aqui está a prova."

"Kate Middleton é vista em loja rural com príncipe William no fim de semana em foto obtida pelo TMZ"

Para quem nega a semelhança entre a pessoa da imagem e Kate Middleton, a mudança equivale à troca de atrizes que interpretaram a Tia Vivian na série "Um Maluco no Pedaço":

"Olha, eu não estou dizendo que não é Kate Middleton no furo da TMZ. Só estou dizendo que, se revelarem que não é, eu não ficaria nem um pouco surpresa", dispara internauta.

Em manobra arriscada, contas oficiais na rede X surfam na popularidade das especulações em torno de Kate, como é o caso do Aeroporto Internacional de Dublin, na Irlanda. Não se sabe qual o real estado de saúde da princesa, uma vez que a única comunicação oficial foi uma foto com evidência de manipulação feita para o Dia das Mães britânico.

Por fim, um desabafo sobre a rumores, fotos pixeladas e a comunicação incompleta dos fatos oferecida pelo palácio de Kensington: "Mais uma e eu desisto".

Melhor não combinar com os russos

O excesso de ruídos em torno do estado de saúde de membros da família real britânica ganhou outros contornos quando a imprensa russa reportou erroneamente o Rei Charles 3º estaria morto, o que foi negado pela embaixada inglesa. A "prova" também foi um papel timbrado, desta vez usado sem pretensões humorísticas.

Um internauta debochou da apuração: "Imprensa russa com o 'mega furo' de que o Rei Charles 3º morreu se apoia neste pronunciamento real muito convincente, que parece ter sido montado no OpenOffice".

"O que o rei Charles 3º diz com esta imagem: 'Eu não borro ou manipulo imagens e vídeos. Quando você me vê, sou eu mesmo'. Amo como ele está deixando William e Kate lidarem com suas próprias m...", escreveu outro usuário.

Quem sabe onde está Kate Middleton

Resta saber quem terá a tarefa de superar a desastrosa comunicação real sobre a ausência da princesa de Gales na vida pública e esclarecer os fatos. Veja as principais "apostas":