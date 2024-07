São Paulo

A seleção feminina brasileira enfrenta nesta quarta-feira (28) a Espanha, atual campeã mundial, na terceira rodada da fase de grupos das Olimpíadas de Paris-2024. Após dois jogos sofridos, uma vitória contra a Nigéria e uma derrota para o Japão durante os acréscimos, internautas pedem orações para as brasileiras e um milagre.

Marta recebeu cartão vermelho no final do primeiro tempo e foi expulsa. O assunto chegou aos trending topics e, em menos de cinco minutos, já soma mais de 50 mil posts. "Alguém tem que avisar a Marta que o taekwondo só começa nas Olimpíadas semana que vem"

Um absurdo não terem comprado o ouro para Marta antes de sua aposentadoria, diz esse internauta.

Marta no Taekwondo era ouro?

Japão, o algoz do Brasil, marca gol na mesma hora em que Marta é expulsa

As espanholas também enfrentaram a Nigéria e o Japão pelo Grupo C, mas saíram vitoriosas nos dois jogos. No X, comemoram cada minuto de jogo sem algum gol da Espanha. Até o momento, as espanholas vão vencendo por 1 x 0.

"Eu tô aqui pela fé"

Com muita oração, o Brasil é classificado para as quartas de final.

O susto aconteceu quando a Espanha marcou, mas logo em seguida teve seu gol anulado.

Espanha vestida de Chapolin.