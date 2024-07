São Paulo

O perfil do Time Brasil no X, gerenciado pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), apimentou a rivalidade entre Brasil e Japão, já considerado o algoz dos brasileiros em Paris-2024, ao debochar da derrota do surfista japonês Kanoa Igarashi para Gabriel Medina, ocorrida nesta segunda-feira (29) nas oitavas de final da competição.



O perfil repetiu uma provocação feita pelo atleta japonês há três anos, quando ele havia batido Medina de virada nas semifinais dos Jogos de Tóquio.

Na ocasião, após ter sua pontuação na prova contestada pelo brasileiro, Igarashi decidiu publicar mais de uma mensagem em português.

Ele terminou com a prata, e o brasileiro Ítalo Ferreira conquistou o ouro — já Medina foi para casa sem medalhas.



Em entrevista à época, ele reprovou a postura do rival. "Ganhei inúmeras vezes dele e nunca brinquei. Prefiro trabalhar em silêncio, fazer o meu e focar", disse.



Com a revanche desta segunda, e a resposta do Time Brasil, o perfil de Igarashi voltou a receber uma enxurrada de comentários de internautas brasileiros, fazendo piadas ou republicando a foto viral de Medina em que ele aparenta voar sobre a prancha.

O deboche pode servir de algum consolo, já que nos últimos dias a equipe do país asiático roubou o pódio ou chances de classificação de brasileiros em ao menos cinco categorias.



Por isso, o Time Brasil já havia feito outro movimento em tom de brincadeira ao bloquear o perfil do Time Japão.

A graça agradou algumas marcas, como a Netflix Brasil que deixou de seguir a página da Netflix Japão, e o Duolingo Brasil, que também deixou de seguir sua correspondente no país asiático.

Até agora, entretanto, no duelo particular das Olimpíadas, o Japão vence de lavada por 9 a 2.