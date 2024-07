São Paulo

Após orações por uma medalha de prata para Simone Biles e muita tensão na final da ginástica artística em equipe, Rebeca Andrade levou a internet à loucura ao tirar a maior nota do dia (15.100). O salto da campeã mundial da modalidade garantiu o Brasil no pódio nesses Jogos Olímpicos Paris-2024 e deixou a internet em êxtase.

Na tarde desta terça-feira (30), o assunto dominou a internet. "Rebeca Andrade" e "ginástica artística" foram os temas mais pesquisados em tempo real no país pelo Google. No X (antigo Twitter), nove das dez expressões mais comentadas eram relacionadas à final, com a principal ginasta brasileira no topo.

O legado de Daiane dos Santos, ginasta aposentada e atualmente comentarista da modalidade na TV, também foi lembrado nas redes após a conquista inédita da ginástica brasileira. A ex-atleta se emocionou nos bastidores da transmissão.

E todo mundo se emocionou com ela.

No quadro final, o Brasil ultrapassou a Grã-Bretanha, o Canadá e a China, terminando a decisão com 164.497. As britânicas, em quarto, ficaram apenas 0.234 atrás. A prova foi liderada confortavelmente pelos Estados Unidos, que tiveram Simone Biles como grande nome e alcançou 171.296. A Itália registrou 165.494 e ficou com a prata.

Veja publicações nas redes que comemoram o triunfo inédito da ginástica brasileira: