Foi com garra, mas não foi o suficiente. Em partida pelas semifinais do vôlei nos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção feminina do Brasil perdeu para os Estados Unidos no tie break, mas segue na disputa pela medalha de bronze.

Nas redes sociais, o que começou como um teste de parada cardíaca terminou com uma crise de depressão coletiva.

O tema dominou as redes sociais desde que a partida começou. "Ana Cristina", "Gabi", "Rosamaria", "Aninha" e "Thaisa" foram alguns dos nomes alçados ao topo dos assuntos do momento no X/Twitter.

A semifinal começou intensa, e os internautas mal seguraram a ansiedade. A derrota para o time americano no primeiro set por apenas dois pontos de diferença (25 a 23) —o primeiro set perdido para o Brasil em Paris-2024— foi motivo de preocupação para quem assistia o jogo. "Tá faltando ódio", escreveu um usuário.

O Brasil se recuperou no segundo set, dominando a partida e conquistando uma vitória por 25 a 18.

Eis que chega o terceiro set, mais uma provação para a resistência cardíaca dos internautas. Os Estados Unidos venceram por larga vantagem: 25 a 15.

O quarto, que poderia ser o último caso os Estados Unidos vencessem, se manteve nesse ritmo apertado. A esperança da reação veio, e as brasileiras conseguiram sair na vantagem, conquistando o período por 25 a 23. "Que jogo é esse" foi outra expressão em alta na ex-rede social do passarinho.

A derrota selou o sonho de uma medalha de ouro para o time que, até então, se manteve invicto em todos os jogos. "A gente não quer sair daqui sem medalha", disse Gabi em entrevista para o SporTV logo após o fim da partida. Resta aguardar a luta pelo bronze.