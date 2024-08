São Paulo

Usuários das redes sociais celebraram a eliminação do jogador de vôlei de praia holandês Steven Van de Velde, condenado por estupro. Dupla com Immers, o atleta foi eliminado pelos brasileiros Evandro e Arthur, que venceram por 2 sets a 0.



Em 2016, Van de Velde foi condenado a passar um ano preso pelo estupro de uma menina de 12 anos. O atleta cumpriu parte de sua pena na Grã-Bretanha e depois foi transferido para a Holanda, onde acabou sendo libertado antes de retornar ao vôlei de praia em 2017. Em Paris, ele está isolado dos demais atletas, hospedado fora da Vila Olímpica por decisão da federação holandesa.



Neste domingo (4), o jogador foi vaiado durante boa parte do jogo. "Que sabor", comentou um internauta após a eliminação. Veja as publicações: