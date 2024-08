Belo Horizonte

É prata para o Brasil! Rebeca Andrade conquista o pódio na final do individual geral da ginástica artística e sai com mais uma medalha dos Jogos Olímpicos de Paris.

No embate com Simone Biles, a americana levou a melhor e conquistou o ouro com uma performance aclamada.

Nas redes sociais, parecia que o Brasil havia parado para acompanhar a competição. Não havia espaço para outro assunto.

Durante as rotações da prova, Rebeca e Biles se revezaram praticamente a todo momento no primeiro e segundo lugar do pódio. Numa dessas vezes, a diferença de nota entre as duas no ranking geral era de apenas 0.166, com Biles à frente. Não à toa, qualquer interação entre as duas inspirava um meme nas redes sociais.

O fato de uma se apresentar logo em seguida da outra foi motivo de parada cardíaca entre os brasileiros.

Não para Rebeca, que estava decidida pelo pódio. "Tá filmando Netflix?" entrou para os assuntos em alta no X/Twitter justamente pelo fato da plataforma estar preparando um documentário sobre Biles. Ainda assim, uma brasileira conseguiu brilhar. E muito.

Beyoncé ficaria orgulhosa.

De virada realmente seria mais gostoso. Mas pódio é pódio.

Segundo os internautas, a americana também esteve por trás do deslize de Flávia Saraiva durante sua apresentação no solo. Flavinha terminou a prova na 9ª colocação, mantendo-se entre as dez melhores do individual geral.

Estopim para a guerra.

Mas aqui é só paz e amor. Não é todo dia que vemos duas mulheres negras num pódio olímpico.

Orgulho da nossa atleta.