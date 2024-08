São Paulo

As redes sociais têm se solidarizado com os esforços da canoista Ana Sátila, 28, que representa o Brasil na modalidade nos Jogos de Paris. É a quarta vez que a mineira participa das Olimpíadas.



Sátila esteve perto do pódio: ficou em quarto lugar no caiaque K1 da canoagem slalom, na qual cada atleta encara corredeiras, tentando passar por obstáculos sem cometer faltas e terminar o percurso no menor tempo possível.



A quantidade de provas disputadas por Sátila tem gerado empatia e memes. Neste sábado (3), ela enfrentou o caiaque cross, prova em que todos os competidores descem juntos o percurso.



Ela ficou em 3º da bateria e foi para a repescagem. Antes disso, durante a semana, disputou a canoa C1. Veja os posts:

ana satila