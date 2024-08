São Paulo

Coube a Rafaela Silva o confronto final na disputa por equipe no judô. A judoca brasileira garantiu cinco vitórias neste sábado (3) após ter perdido o bronze na categoria individual. Com um waza-ri, Rafa "lavou a alma" dos brasileiros que assistiram a luta, conquistou o bronze por equipes e fez do Brasil o "país do judô".

Brasil é o país do judô.