Recebi uma receita de Tartare de robalo e camarão rosa com manga e coulis de ervas da Empório Vivenda, criada pela chef Vivian Araújo para o Dia dos Pais, e resolvi compartilhá-la com vocês. Ela me pareceu muito saborosa, usa ingredientes fáceis de serem encontrados e tem uma apresentação que vai impressionar seus convidados em um almoço especial.

Manga com camarão é uma combinação que sempre me agradou, desde os tempos do famoso Jerimun com camarão ao creme de manga do chef César Santos, da Oficina do Sabor, em Olinda (PE). E essa versão da chef Vivi, que traz os ingredientes crus, é perfeita para ser servida como uma entrada, ainda mais na companhia dos crocantes de arroz. Bora lá?

Tartare de robalo e camarão rosa com manga coulis de ervas e crispy de arroz - Divulgação

Tartare de robalo e camarão rosa com manga, coulis de ervas e crispy de arroz

Ingredientes:

- 200g de robalo em cubos

- 150g camarões rosa limpos eviscerados em cubos

- ½ manga Tommy em cubos pequenos

- ½ cebola roxa em cubos pequenos

- ½ maçã verde em cubos pequenos

- limão siciliano a gosto

- 1 colher de sopa de mostarda Dijon

- flor de sal a gosto

- pimenta do reino a gosto

- azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o robalo e os camarões.

Tempere com limão siciliano, azeite e mostarda.

Deixe na geladeira por 3 minutos.

Misture as mangas com a cebola e a maçã verde.

Tempere com a flor de Sal.

Montagem:

Em um prato, coloque um aro e adicione a mistura de manga, maçã e cebola, cubra com o robalo e os camarões temperados e pressione com uma colher. Retire o aro e decore o prato com gotas do coulis de ervas.

Coulis de Ervas:

- ½ xíc. chá de folhas de coentro

- ½ xíc. chá de folhas de salsa

- folhas de manjericão a gosto

- 80 ml de azeite extra virgem

- sal e pimenta a gosto

- aqueça uma panela com água e adicione as ervas

- deixe cozinhar por 40 segundos

- escorra e coloque em uma tigela com água e gelo para interromper o cozimento

- bata as ervas em um mixer com o azeite e tempere com sal e pimenta

Crocante de Arroz:

- Folhas de Papel de Arroz

- Óleo de Soja

- Folhas de nori (alga) picadas a gosto

Corte as folhas de papel de arroz em triângulos, frite em óleo quente até ficar crocante

Para finalizar, tempere com folhas de nori picadas e sirva como acompanhamento do tartare.