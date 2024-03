São Paulo

A maternidade nunca foi um sonho para a atriz Angela Dippe, 62. Ela conta que desde pequena dizia que não seria mãe e que nunca recebeu cobrança da família nessa área. Porém, há pouco mais de 20 anos, quando se casou, precisou mudar de ideia, pois seu marido queria muito ter filhos.

Durante dois anos foram cinco tentativas de fertilização in vitro, sem sucesso. Ela chegou a sugerir a adoção, mas o ex não aceitou a ideia. "Sentia como se estivesse empatando a vida dele", conta.

Em peça autobiográfica, Angela Dippe brinca com a montanha russa hormonal feminina - Divulgação

O casamento terminou e Angela decidiu que não se relacionaria mais com quem desejasse ter um filho com ela. "Para iniciar um namoro, perguntava se já tinha filho, se queria um ou se era vasectomizado. Não queria mais me relacionar com alguém que quisesse em algum momento ser pai", diz.

"Sou uma mulher muito feliz não tendo filhos, tenho muita liberdade, e filho custa caro", brinca a atriz que encerra sua temporada neste sábado da peça Da Puberdade à Menopausa, no Teatro das Artes (Shopping Eldorado, em São Paulo)

Nos palcos, Angela mistura stand-up comedy e palestra para falar sobre a montanha-russa de hormônios na vida de uma mulher. Com toque autobiográfico, o monólogo escrito pela própria atriz também destaca assuntos como padrão de beleza, cultura do patriarcado, machismo, sexo na maturidade e etarismo.

"Escrevi a peça em dez dias, mas reunindo ideias anotadas ao longo de anos. O título diz tudo, é da puberdade à menopausa. Todas as mulheres se identificam", diz, reforçando que o público masculino também se diverte. "Homens se relacionam com mulheres, então as situações que aparecem na peça também dizem respeito a eles", explica.

Da Puberdade à Menopausa

Quando: Sábado, 2 de março, às 17h30

Teatro das Artes – Shopping Eldorado - Avenida Rebouças, 3970, loja 409, Pinheiros.

Ingressos: Plateia - de R$ 40 a R$ 100

Classificação: 14 anos

