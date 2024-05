São Paulo

Este será o meu primeiro Dia das Mães com minha filha nos braços. Ano passado, na mesma época, Elisa ainda estava na barriga.

Já estava pronta para falar sobre as emoções e aventuras desse último ano, da alegria que é chegar em casa após um dia de trabalho, beijá-la e rir de suas gracinhas.

Mas acompanhando intensamente as notícias do Rio Grande do Sul é difícil não pensar na aflição das mães que estão procurando seus filhos e as que os perderam, das crianças nos abrigos sem saber onde estão os pais, dos filhos que perderam seus pais, irmãos, casas.

Marinheiro resgata uma criança de enchente em helicóptero no bairro de Mathias Velho, em Canoas (RS) - Marinha do Brasil/ via AFP

Tenho chegado em casa e abraçado meu bebê com mais força. Depois que se tem um filho não é lorota dizer que seu coração passa a bater fora do peito. Nem posso imaginar a dor que essas mães e famílias devem estar passando no momento.

Triste acompanhar também fake news sobre paradeiros falsos de crianças, comentários julgando mães, pais e responsáveis. Infelizmente, muitas vezes a internet é terra de ninguém, ninguém que pese suas palavras. Será que falaria a mesma coisa cara a cara, testemunhando o desespero e dor alheios? Duvido. Em vez de ajudar, muitos atrapalham e atrasam o processo fornecendo informações desencontradas.

O que traz um sopro de esperança em meio ao caos são as pessoas que estão trabalhando incansavelmente para resgatar famílias e organizar meios para que esse reencontro ocorra o mais rápido possível. Só em Canoas, o Conselho Tutelar anuncia que pelo menos 89 crianças ainda não foram encontradas pelas famílias. Porém, no domingo, esse número era de 249. A lista vem sendo atualizada a todo instante.

Bruno Defino de Souza vestido de homem aranha distribui pirulitos. O campus Canoas da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil) se tornou uma grande central que acolhe quase 7 mil pessoas desabrigadas depois das enchentes - Carlos Macedo - 8 mai.2024/Folhapress

Outra iniciativa é a página no Instagram 'Achamos sua criança' @achamossuacrianca. Já são mais de 120 mil seguidores. Lá é possível que quem encontre uma criança ou um adolescente desacompanhados em Porto Alegre e região metropolitana faça um cadastro e receba informações para onde encaminhar o menor.

Com certeza o melhor presente de Dia das Mães para essas mães será finalmente reencontrar seus filhos. Como uma mãe que viveu o melhor ano de sua vida até agora, espero que possamos publicar muitas boas notícias em um futuro breve.