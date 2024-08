Brasil atropela Polônia e garante melhor campanha da fase de grupos no vôlei

São Paulo

Com uma vitória por 3 a 0 contra a Polônia, neste domingo (4), o time feminino de vôlei do Brasil garantiu a melhor campanha da fase de grupos em Paris-2024. Nas quartas de final, o time do técnico Zé Roberto Guimarães enfrentará a República Dominicana. A partida está prevista para a próxima terça-feira (6), ainda sem horário definido.

As brasileiras começaram bem o jogo, fechando o primeiro set por 25 a 21. No segundo, tiveram cinco set points antes da Polônia empatar o jogo. Com a dificuldade das duas equipes para marcar dois pontos seguidos, o set durou 42 minutos e terminou 38 a 36 após um ataque de Gabi Guimarães.

A capitã do Brasil, aliás, foi o destaque do jogo, com 21 pontos, sendo 12 no segundo set. Rosamaria marcou 18.

Ana Carolina, a Carolana, comemora ponto em partida do Brasil contra a Polônia, válida pela última rodada da fase de grupos das Olimpíadas de Paris - Natalia Kolesnikova/AFP

No terceiro set, as brasileiras tiveram mais tranquilidade: 25 a 14.

Antes da partida deste domingo, as polonesas haviam perdido apenas um set na competição. Já o time que busca o tri olímpico ainda não cedeu nenhum set até aqui: contra Quênia e Japão, o placar foi o mesmo, 3 a 0.

O último encontro entre Brasil e Polônia ocorreu no final de junho, na disputa pela medalha de bronze da Liga das Nações, em que as brasileiras saíram derrotadas por 3 a 1.

Apesar da vitória larga, as jogadoras e o técnico contiveram as comemorações e demonstraram foco na próxima fase.

"Fica um alerta porque hoje, no segundo set, tivemos a oportunidade de fechar e deixamos a Polônia crescer", disse Gabi, em entrevista à TV Globo. "Nosso time tem experiência, a gente sabe como são os Jogos Olímpicos. Pezinho no chão e recomeçar, vamos com tudo para as quartas de final."

Thaísa também seguiu o tom moderado. "Classificou, beleza, está ótimo. Evoluímos como grupo, entendemos o que precisamos fazer e melhorar. Mas é agora que está valendo. Todo jogo é uma final. Cabeça no lugar e pé no chão."

Zé Roberto Guimarães atribuiu a reação discreta a participações olímpicas decepcionantes, como na Rio-2016, em que o Brasil também teve um ótimo desempenho na fase de grupos, sem ter perdido nenhum set, mas caiu para a China nas quartas de final.

"Ganhamos três partidas, mas não ganhamos absolutamente nada. Nossa estrada precisa continuar sendo construída porque ainda temos um longo percurso", afirmou o treinador, que disse já estar com a cabeça no jogo contra a República Dominicana. "É um time que vai exigir muito da gente."