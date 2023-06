Acontece nesta sexta-feira (9) o lançamento, nas plataformas digitais, do álbum inédito de voz e violão da cantora Rosa Passos e do violonista Lula Galvão.

Lançado pela gravadora Biscoito Fino, o álbum do duo registra 38 anos de parceria musical ente os dois artistas.

Segundo a cantora e também excelente violonista, as afinidades entre ela e Lula Galvão acontecem desde os anos 1980, quando tocavam na noite de Brasília. Dos 22 discos que Rosa Passos gravou, 19 contam com arranjos, sensacionais, canetados pelo exímio instrumentista.

A cantora Rosa Passos e o violonista Lula Galvão - Divulgação

No repertório do novo álbum, "Piatã", de Lula Galvão, "Outono" e "Verão", de Rosa Passos com Fernando de Oliveira, e clássicos da MPB. Entre eles, dois do mestre Nelson Cavaquinho (1911-1986): "Palhaço", dele com Oswaldo Martins e Washington Fernandes, e "Folhas Secas", em parceria com Guilherme Brito.

Servindo de base para a conversa musical, entre Rosa Passos e Lula Galvão, duas outras conversas mostram a intimidade existente entre os dois músicos: "Conversa de Botequim", de Noel e Vadico, e "De Conversa em Conversa", de Lúcio Alves e Haroldo Barbosa.

Rosa, como sempre, se comporta rigidamente com relação à afinação, mas se torna quase uma infratora com relação às notas pendurando-as, esticando-as, engordando-as, embelezando-as e atrasando-as, por entre harmonias ‘enluladas’ de seu velho parceiro. O resultado? Assim como Lula, ela nunca comete um crime ofendendo um andamento, uma harmonia ou especificamente, no seu caso, contra uma palavra.

Nesse papo de Rosa Passos e Lula Galvão há muito acolhimento. Além, é claro, de muita atenção, respeito, boas maneiras, amabilidade, fineza, humor e civilidade. O resultado é uma conversa prazerosa e suingada, muito suingada. Tudo porque um ouve o outro.

Capa do álbum de Rosa Passos e Lula Galvão - Divulgação

Contudo uma conversa entre apenas dois músicos sempre pode ser muito perigosa. Por quê? Porque um erro pode derrubar o outro, rapidamente, e a falta de intimidade, nesse momento, aflora e feio. Maquiar erros em qualquer formação musical é possível, mas em duo não. Guarde essa máxima: "Em duo não se mente".

Claro que Rosa e Lula são um duo de verdade e não mentem. Há muito tocam juntos e isso poderia até ser de se esperar. Mas engana-se quem pensa que o álbum é apenas um duo de voz e violão. Quem assegura isso é Hermínio Bello de Carvalho, que assina o texto do bem elaborado trabalho: "E que logo se esclareça: este não é mais um disco de voz e violão - mas sim um trabalho artesanal onde Lula Galvão se assemelha a um jardineiro-escultor, tecendo tramas belíssimas em seu instrumento para que Rosa Passos possa atravessar, com tranquilidade, esse vasto jardim encharcado de beleza".

"Doce de Coco", de Jacob do Bandolim, "Ilusão à Toa", de Johnny Alf, e "Cansei de Ilusões", de Tito Madi, são outros temas abordados pelos dois artistas, certificando que a arte de conversar surge do bem dizer e bem ouvir.