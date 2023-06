Acontece na próxima quinta-feira (22), às 21h30, a comemoração dos 87 anos de vida do multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal, com um show do artista e sua banda, na casa de espetáculos Bourbon Street, em São Paulo.

Além do aniversário, há muito o que ser comemorado, pois durante sua recente turnê norte-americana Hermeto Pascoal foi agraciado, em 19 de maio, com o título de doutor honoris causa pela prestigiada Juilliard School. A honraria foi entregue a Hermeto pelo trompetista Wynton Marsalis, em cerimônia realizada no Alice Tully Hall do Lincoln Center, em Nova York.

O multi-instrumentista Hermeto Pascoal - Divulgação/Gabriel Quintão

O show de Hermeto Pascoal faz parte da programação do projeto Jazz.Br, criado pela Bourbon Street, pensando em atender ao público que curte o jazz e seus derivados feito por músicos nacionais. Já participaram do projeto Raul de Souza (1934-2021), Naná Vasconcelos (1944-2016), Yamandú Costa, Duofel, Guinga, Banda Mantiqueira, Joabe Reis, Bocato e Swami Jr, entre outros.

Bom show!

SHOW HERMETO PASCOAL E BANDA

QUANDO Quinta-feira (22), às 21h30

ONDE Bourbon Street, r. dos Chanés, 194, Indianópolis, São Paulo, tel. (11) 5095-6100

QUANTO R$ 90