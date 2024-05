São Paulo

"Olá, pessoal, eu sou a Madalena, tenho 73 anos e faço musculação."

É assim que a mineira Madalena Lúcio, de Araxá (MG), começa a maioria dos vídeos em seu perfil no Instagram. Ela enfatiza a ocupação porque se orgulha do que conquistou com sua rotina de exercícios.

A influenciadora Madalena Lucio, que exibe sua rotina de treinos nas redes sociais

Para além das mensagens de incentivo que recebe dos seguidores, ela conta ao #Hashtag que percebeu um crescimento considerável em sua autoestima e também na disposição que apresenta ao longo do dia. "Se eu olhar no espelho, eu tenho 73 anos. Agora, se eu não olhar, eu vou trocar os numerais, eu tenho só 37", afirma.

Pelo seu público, foi apelidada de "vovó marombeira", o que aceitou com muito carinho. "Meus seguidores me elogiam demais. Costumam falar que eu os incentivo, mas estou achando que é o contrário."

Ela acorda todo dia às 3 horas da manhã para ir à academia. Anda 4 km com a filha para chegar e caminha a mesma distância na volta. Essa rotina se repete, de segunda a sexta, há um ano —os finais de semana ela chama de "dias administrativos", quando vai ao comércio no centro da cidade com calma e faz faxina.

Até os 72 anos, nunca havia praticado nenhum esporte, mas fazia muito esforço físico cuidando de familiares enfermos. Estava pesando 38 kg quando um de seus irmãos ligou para sua filha, Rosângela Lúcio Costa, 44, e aconselhou que ela levasse a mãe para fazer exames de rotina.

Madalena recebeu o diagnóstico de pré-sarcopenia, síndrome caracterizada pela perda progressiva da massa muscular, e foi ao nutricionista. "Ganhei 9,5 kg de massa muscular daquele tempo para hoje", afirma. Mas o maior desafio foi começar a se exercitar.

"Para a gente de idade, tudo é difícil. Você não tem mais flexibilidade, vai agachar e não dá conta", afirma. Ela precisou de aulas de pilates para conseguir executar melhor o treino. "Me deu consciência corporal. Hoje eu sinto que preciso usar mente e corpo. Não estou lá que nem boneco de posto."

A ideia de publicar os vídeos na internet veio da filha, que percebia as redes sociais como espécie de diário para que Madalena pudesse acompanhar seu avanço e também fazer correções na execução dos exercícios.

Com uma edição sagaz, atenta a trends e músicas pop, somada à naturalidade da narração de Madalena, o perfil já tem mais de 128 mil seguidores no Instagram. Dotada de uma voz mansa, a influenciadora combina senso de humor e graciosidade.

Em um dos vídeos, por exemplo, ao som de "Poker Face", de Lady Gaga, ela mostra o que come ao longo de um dia, exibindo seu pré e pós-treino.

Na academia, também faz sucesso entre companheiros de treino. "Eles tiram foto comigo, eu levo um bolinho para eles. Eles me adoram e eu adoro todo mundo", diz. "Malho a língua até falar chega", conta, mas enfatiza que concilia momentos de foco com descontração.

Há dois meses, Madalena deixou de ser a única idosa do local quando uma colega de 83 anos se matriculou. "Estou de olho nela porque estou vendo a recuperação. Todo o dia vejo o quanto ela está melhorando. Eu sou reparadeira", afirma. "Ela é mais acanhada. O nome eu não perguntei ainda, mas uma hora nós vamos prosear e malhar a língua também."

Madalena também faz conteúdos de receitas e conta um pouco de sua história. Ela também tem aulas informais de informática com a filha e está aprendendo a editar seus vídeos e publicá-los em sua conta.

Em abril, a mineira foi homenageada na Câmara Municipal de Araxá pela vereadora Omara Paolinelli (PSD) com a moção de congratulação nº 240. "Pelo exemplo de vida em busca da saúde e qualidade de vida através da atividade física", diz a vereadora durante a cerimônia.

"Se me falarem que eu vou viver 100 anos, está ótimo. Ainda está faltando 27 anos. Mas uma coisa que eu não penso é em morrer, então acho que só vou viver mesmo e continuar malhando", afirma Madalena. "A minha academia fica de frente para o cemitério, mas não quero ir para lá."