Morto aos 80 anos de idade, no início deste ano, o compositor, violonista e arranjador Theo de Barros (1943-2023) terá um show celebrando sua vida e obra, que acontecerá neste domingo (6), às 18h, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. São muitas as razões para você assistir ao espetáculo.

Primeiramente porque esta é uma celebração mais do que justa para um artista supertalentoso como Theo de Barros, que, além de músicas conhecidas como "Disparada" e "Menino das Laranjas", fez trilhas para filmes, entre eles "A Hora e a Vez de Augusto Matraga", e inúmeros jingles memoráveis.

O compositor Theo de Barros - Divulgação

Entre os jingles destaca-se o que Theo brilhantemente compôs, nos anos 1970, para a Vasp (Viação Aérea São Paulo), empresa falida em 2008. Na peça publicitária, letra (Atenção! Você com essa ficha na mão/ Dirija-se ao portão/ Embarque neste avião...) e melodia caminham juntas, relatando momentos vivenciados pelos passageiros, desde o embarque até serem alçados em um crescendo ao voo, no final da peça (A Vasp abre suas asas, sua ternura/ Pra você ganhar altura/ Viajar…..Voaaaaaaar). Simplesmente esplendoroso! Exemplo ótimo de como uma peça publicitária pode acolher, sim, a música de alta qualidade, sem deixar de vender o produto. Theo era um especialista nisso, em fazer música de qualidade.

Indo ao show você saberá também que ao lado do guitarrista Heraldo do Monte, do percussionista Airto Moreira, e do multi-instrumentista Hermeto Pascoal, Theo de Barros formou o Quarteto Novo, grupo que infelizmente gravou um só disco, em 1967, e no mesmo ano apresentou-se acompanhando o compositor Edu Lobo e a cantora Marília Medalha em "Ponteio", música vencedora do III Festival de Música Popular Brasileira.

As razões para você não perder este show não param por aqui. Ricardo Barros, filho de Theo, diretor artístico e musical do show, garante que o espetáculo deste domingo foi idealizado e tem o repertório selecionado por seu pai. E é em meio a um time de músicos e convidados superespeciais, que ocupam como o homenageado lugar de respeito na MPB, que o show promete ser excelente, com vários shows dentro de um só.

O músico e compositor Theo de Barros - Divulgação

Como assim? Simples, entre os artistas está garantida a presença de Alaíde Costa, a primeira cantora consagrada a gravar uma composição de Theo, em seu disco "Afinal", de 1963. Outro convidado especial é o cantor Renato Braz, parceiro de Theo de Barros na conquista do 29º Prêmio da Música Brasileira (2018), com o álbum "Tatanagüê".

Ainda quanto ao time de músicos que estará no palco, todos são profissionais qualificadíssimos, como Toninho Ferragutti, no acordeom, e Teco Cardoso, nos sopros, além do violonista e compositor Dino Galvão, um dos parceiros de Theo de Barros. Ainda restam dúvidas? Saiba então que na banda só há feras: Paula Valente (sax e flauta), Daniel Amorin, (baixos e flauta), Adriana Lombardi (violoncelo), Lucas Torneze (viola caipira), Bruno Duarte, (vibrafone e percussão), e André Kurchal (percuteria).

Caso você não tenha decidido ir ao show, é bom saber que no repertório, selecionado pelo próprio Theo, figuram clássicos imortalizados como "Disparada" e "Menino das Laranjas", além composições emblemáticas como "Vim de Santana" e "Tema de Bolívar", que se relacionam ao movimento estudantil dos anos 1960. Parcerias importantes, como as realizadas com o poeta Paulo César Pinheiro, também serão lembradas no espetáculo.

O violonista Theo de Barros - Ana Ottoni/Folhapress

Relembrar em show músicas e momentos marcantes deixados por Theo de Barros é dar oportunidade rara ao público de conhecer, por meio da arte de amealhar os sons, o amplo legado e a importância de um dos maiores e sofisticados compositores, arranjadores e instrumentistas que a música popular brasileira já teve.

Se você não se convenceu ainda a ir ao show, talvez seja porque não aprecie música popular brasileira de alta qualidade. Tudo bem, gosto não se discute, mas deixar de conhecê-la por meio de um dos seus maiores representantes é um grande desperdício.

Aproveite, conheça e tenha um bom show!

SHOW EM HOMENAGEM A THEO DE BARROS

ARTISTAS Vários

QUANDO Domingo (6), às 18h

ONDE Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, r. Pais Leme, 195, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3095-9400

QUANTO De R$ 15 a R$ 50