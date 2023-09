Acontece de quinta-feira (7) a domingo (10), na aldeia Bem Querer de Cima, em Jatobá, a cerca de 460 quilômetros de Recife (PE), a 4ª Mostra Pankararu de Música, evento pautado pela música, artes e rodas de conversas sobre a cultura do povo pankararu.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o território indígena pankararu, localizado entre as cidades de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, em Pernambuco, é a terceira terra indígena mais populosa do estado, com cerca de 7.300 indígenas.

Integrantes do povo pankararu realizando o toré, ritual que reúne dança, música, luta, religião e brincadeiras - Divulgação

Realizada pelo povo pankararu, a quarta edição do evento espera receber cerca de 4 mil visitantes, nos três dias de evento.

Durante o encontro haverá shows de artistas locais, feiras de artesanato, rodas de conversa, trilhas na natureza, apresentações culturais, além de experiências gastronômicas. A programação completa da 4ª Mostra Pankararu de Música está no perfil do evento no Instagram, em @mostra.pankararu.

4ª MOSTRA PANKARARU DE MÚSICA

QUANDO De quinta-feira (7) a domingo (10)

ONDE Aldeia Bem Querer de Cima, Jatobá, Pernambuco

QUANTO R$ 50