São Paulo

Caramelo virou Caramela e, depois, Caramelo de novo.



Passado o drama do resgate do cavalo que ficou ilhado em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, a internet se encheu de memes sobre o animal.



A maior parte das piadas brinca com a confusão em torno do sexo do equino –primeiro identificado como macho, depois declarado égua por socorristas e reconhecido, afinal, como macho de novo por veterinários que já o conheciam.

Devido à sua pelagem marrom, o cavalo foi ganhando apelidos nas redes sociais ao longo da confusão, como "Caramelo", "Caramela", e "Caramelx". "Na dúvida, cavale", postou um dos internautas, fazendo humor com o uso de linguagem neutra.

Outros fizeram "chá de revelação" e até chamaram o animal de não-binário.

O cavalo passou pelo menos um dia se equilibrando no único pedaço do telhado de uma residência em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, que não havia sido atingido pela água. Equipes chegaram ao local para retirar o animal, sedado, em botes e barcos dos bombeiros nesta quinta-feira (9).

As imagens do episódio viralizaram e geraram hashtags como #SalvemOCavaloDeCanoas, com milhares de menções no X (antigo Twitter) desde a quarta-feira (8), além de comoverem influenciadores, artistas e autoridades.

Segundo a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, já há um haras para receber o cavalo. Não há informações, entretanto, sobre quem seria o dono do animal.



Mas internautas já aguardam a entrada do personagem da semana no programa da Ana Maria Braga ou no Fantástico.