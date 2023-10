Acontece nesta terça-feira (17), às 19h, no teatro Anchieta do Sesc Consolação, em São Paulo, o show gratuito que comemora 60 anos de carreira do pianista Wagner Tiso e do guitarrista Toninho Horta.

Wagner Tiso, arranjador, pianista, compositor e parceiro de Milton Nascimento, entre outros nomes fortes da MPB, é um dos integrantes do famoso Clube da Esquina e da banda Som Imaginário. O artista já se apresentou em vários palcos nacionais e internacionais acompanhando, Milton Nascimento, a cantora Flora Purim, o contrabaixista Ron Carter e o percussionista Airto Moreira, entre outros.

O pianista Wagner Tiso e o guitarrista Toninho Horta - Divulgação

Já o guitarrista, arranjador e compositor Toninho Horta, que conta com mais de trinta discos gravados, é considerado um dos maiores guitarristas de jazz do planeta. O músico já tocou com seu colega de instrumento Pat Metheny, com as cantoras Nana Caymmi, Maria Bethânia e Alaíde Costa, além dos cantores e compositores Djavan, Danilo Caymmi, Dori Caymmi, Ivan Lins e Edu Lobo, entre outros.

No show desta terça-feira (17), os músicos interpretam sucessos de seus repertórios e do Clube da Esquina. Entre as músicas "Tudo Que Você Podia Ser", "Clube da Esquina nº1", "Manuel o Audaz" e "Nada Será Como Antes".

Na quarta-feira (19), às 20h, Wagner Tiso realiza uma masterclass no teatro, na qual abordará assuntos sobre suas influências musicais, destaques em sua carreira e técnicas de composição e interpretação, exemplificando ao piano algumas de suas músicas.

Os ingressos para o show e para a masterclass são gratuitos e poderão ser retirados nesta terça-feira (17), a partir das 12h, no portal e aplicativo credencial Sesc SP, e a partir das 14h, nas bilheterias das unidades do Sesc.

Bom show!

SHOW WAGNER TISO E TONINHO HORTA

QUANDO Terça-feira (17), às 19h

ONDE Teatro Anchieta, Sesc Consolação, r. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, São Paulo, tel. (11) 3234-3061

QUANTO Gratuito