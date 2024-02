O sambista, cantor e compositor Didu Nogueira se apresentará em São Paulo, neste domingo (3), em dois lugares: na Casa de Francisca e no Boteco da Dona Tati.

A primeira apresentação acontece entre 12h e 17h, na Casa de Francisca, no centro da cidade, onde o artista irá participar do jubileu de prata referente aos 25 anos de trajetória do grupo de samba Inimigos do Batente.

O sambista, cantor e compositor Didu Nogueira - Divulgação

Compondo a sonoridade do grupo, que promove uma das melhores rodas de samba de São Paulo, estão as vozes de Fernando Szegeri e Railidia Carvalho, a harmonia de Helinho Guadalupe (cavaquinho) e Luiz Tio Bi (violão de 7 cordas), além da batucada precisa e suingada de Koka Pereira (surdo), Dil Bandeco (pandeiro) e Paulinho Timor (percussão).

Totalmente dedicado ao samba, o grupo já acompanhou, sempre com muita propriedade, Monarco (1933-2021), Wilson Moreira (1936-2018), Beth Carvalho (1946-2019), Leci Brandão, Moacyr Luz e Nei Lopes, entre tantos outros bambas.

Com o mestre Didu Nogueira não será diferente, e o coletivo promete arrasar interpretando, entre outras, "Deixa Clarear", de Wilson Moreira e Nei Lopes, "Inimigo do Batente", de Wilson Batista, "Prioridade", de Guiga de Ogum" e "O Samba Bate Outra Vez", de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós.

"E depois, a partir das 17h30, vou cantar no Boteco da Dona Tati para matar a saudade não só da cidade, mas também das pessoas desta cidade, que cultivam o samba de uma maneira única, respeitosa e cativante. Em São Paulo, o público que curte samba tem uma devoção especial para com o gênero. Dá muito gosto vir para São Paulo cantar", disse Didu Nogueira.

No Boteco da Dona Tati, Didu Nogueira promete ser recíproco à cidade e a sua gente interpretando "Opção", de Gisa Nogueira (sua mãe e irmã de João Nogueira), "Pimenta no Vatapá", de João Nogueira e Cláudio Jorge, "Minha Esquina", de João Nogueira e Paulinho Pinheiro, além de mostrar seu lado compositor em "Moça do Mar", dele e de Jorge Benzê, e "Santíssima Trindade", dele e do exímio violonista e arranjador Jorge Simas.

Saiba mais sobre este craque do samba em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2022/06/obra-prima-nascidos-no-suburbio-chega-as-plataformas-digitais.shtml.

Bom samba!

SHOWS DIDU NOGUEIRA

QUANDO Domingo (3), das 12h às 17h; e às 17h30

ONDE Casa de Francisa, r. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, São Paulo, tel. (11) 3052-0547; Boteco da Dona Tati, R. Conselheiro Brotero, 506, Barra Funda, São Paulo, tel. (11) 98286 3136

QUANTO Na Casa de Francisca R$ 48; no Boteco da Dona Tati, gratuito