Nesta semana, entre os dias 3 e 5, aconteceu a ProWine, a principal feira de vinhos e destilados da América Latina. É a segunda vez que vou, já que adoro conferir as novidades no setor.

No Brasil ainda é pouco difundido o consumo de vinho em churrascos —a minha harmonização preferida. Muito além dos tintos, podemos fazer combinações inusitadas, como um rosé para acompanhar uma barriga de porco.

Resolvi compartilhar aqui os top cinco vinhos de que mais gostei desta edição. Conversei com os sommeliers e enólogos de cada vinícola e pedi-lhes uma sugestão para harmonizar com a brasa.

Então anote aí.

O vinho branco que mais me surpreendeu foi o argentino Fuego Blanco Gewürztraminer 2023, com uma coloração viva quase dourada e aromas de frutas como pêssego, abacaxi e maçã verde, além de flores e especiarias. Harmoniza com peixes brancos gordurosos, como dourado, pacu ou salmão acompanhado de molho cítrico.

Em segundo lugar, o também branco Siegel Naranjo, 2022, do Chile, feito com a varietal viognier. Ele traz uma coloração laranja porque é fermentado com as cascas maceradas das uvas. No nariz apresenta dulçor com notas de especiarias, frutos secos, flores brancas e também notas suaves de pêssego; na boca, uma acidez suave. Combina perfeitamente com sobremesas de frutas grelhadas, como morango com sorvete de creme ou panqueca com doce de leite com crostinha de açúcar queimado.

Na sequência, o uruguaio Pinot Noir Rosé Reserva 2023 da Bodega Garzon, com características e aromas florais, remete a rosa, morango fresco e cereja. Na boca, frescor e uma acidez vibrante que nos remete a vários goles... Um contraste excelente com barriga de porco à pururuca.

Em penúltimo, Trivento Golden Reserve Malbec 2020, argentino, com aromas de frutas vermelhas maduras e notas de especiarias, como pimenta-preta, e toques de madeira. Na boca, é um vinho com taninos estruturados. Uma excelente escolha para acompanhar carne vermelha, como um suculento bife de chorizo.

E, por fim, o cabernet franc Passionais Reserva Andeluna 2019, também argentino, com notas de pimenta-verde. Produzido em solo calcário, tem acidez mais elevada, com boa estrutura, corpo e cor. Vai bem com cordeiro temperado com sal, pimenta e alecrim.