No sábado 16 de março, aconteceu na Bodega Garzón a sexta edição da Festa de la Vindimia, com o menu Sete Fogos, de Francis Mallmann. Uma tradição para celebrar o início da colheita das uvas para o preparo do vinho, que acontece desde os tempos egípcios.

Em torno de 400 pessoas participaram, entre visitantes e convidados. O ritual incluiu um passeio pela vinícola, onde tivemos a experiência de colher as uvas no pé, e uma tarde regada a muito vinho, churrasco e música na Plaza de Garzón, localizada no vilarejo Pueblo Garzón.

Desde a segunda quinzena de janeiro os preparativos começam, os chefs e gerentes se reúnem com Mallmann para entender quais pontos de melhorias e qual será o local do próximo evento, assim como o cardápio.

O fogo é a estrela principal, usado de diferentes formas, em forma de brasa, fumaça e cinzas. Usando desde o calor mais quente da brasa em chamas até a defumação a frio, uma fumaça levemente quente.

Os "pré-preparos" começam dez dias antes da festa, as empanadas e pães são feitos com antecedência, assim como algumas carnes que são marinadas.

O menu de entrada contou com empanadas de carne e de queijo, croquetas, espetinhos de camarão feitos com galhos de alecrim, peixe à milanesa e batatas.

No menu principal, corvina negra preparada no Infiernillo: envolta em sal úmido, recebe o calor de cima e de baixo, o resultado é um peixe extremamente suculento e na medida certa de sal.

'Varal' com carnes e legumes na Bodega Garzón, Argentina - Felipe Margarido

Para corte bovino foi escolhido o ojo de bife (contra filé para nós brasileiros). Foram preparadas peças de 1,2 kg enroladas em barbantes e penduradas no varal, recebendo o calor contínuo e fumaça, deixando a carne com um ponto perfeito, uniforme e saborosa.

Legumes foram preparados de diversas maneiras: no rescoldo (sobre as cinzas das brasas, para serem assados lentamente), no varal, recebendo o sabor do defumado das lenhas, e na plancha, onde ganham um tostado e uma crosta crocante.

Os cordeiros patagônicos foram assados na cruz, um espeto que faz com que ele fique espalmado e onde recebe o calor da lenha por oito horas. E na parrilha assou-se a costela suína marinada.

Para sobremesa, abacaxi assado no forno a lenha com creme de mascarpone e especiarias, além de uma torta com massa folhada, com recheio de doce de leite, creme de confeiteiro e ganache de chocolate.

Para uma festa dessa magnitude, foi necessária uma equipe de 40 comensais, 23 cozinheiros, 3 confeiteiros e o chef Nicolas Acosta à frente de cada detalhe.

Uma experiência única, desde a vinícola, com sua paisagem que mais parece um quadro, até o menu impecável, a música inebriante e os maravilhosos vinhos da Bodega Garzón na harmonização.

Uma pena que o chef Francis Mallmann não pôde comparecer, porque não conseguiu sair da Patagônia devido a mudanças climáticas e eu não consegui meu almejado autógrafo.

Vou ter que voltar na próxima... rs