O Dia do Churrasco, 24 de abril, é uma ocasião especial para os amantes de carne grelhada e merece ser comemorada em grande estilo.

Por isso, preparei uma seleção de dez restaurantes excepcionais, que oferecem os melhores cortes de carnes grelhadas ao fogo, legumes e até frutas, garantindo uma experiência gastronômica inesquecível. Cada restaurante traz suas particularidades, desde técnicas especiais de preparo até ingredientes selecionados com cuidado. Vale a pena a experiência!

NOMO

A festa começa pelo couvert, já na brasa, com um pão de queijo artesanal grelhado. Legumes, carnes, frutas e até alface ganham um tostado neste menu pra lá de criativo. Entre os principais destaques, cupim defumado, jus, mousseline de mandioquinha, alho frito e ancho angus, creme de espinafre, manteiga de lardo, demi glace. A sugestão é que os pratos fiquem no centro da mesa, para que todos possam experimentar todo o cardápio.

BEEFBAR

Localizado nos Jardins, o Beefbar São Paulo é uma referência em carnes especiais, street food e alta coquetelaria. O destaque da casa é a seção de teppanyaki, com a seleção dos melhores cortes de carne japonês wagyu A5 de Kagoshima, ancho, chorizo e filet mignon.

CASA PORTEÑA

Com restaurantes em quatro shoppings, a rede é especializada em parrilla. Além dos cortes importados, lançaram a linha Reserva Casa Porteña, com animais da raça angus que seis meses após o nascimento tem por 200 dias alimentação natural muito diferenciada, ganhando sabor mais amanteigado e alto grau de marmoreio. A carne recebe depois o processo de maturação wet aged, que intensifica a maciez. São três opções: assado de tira premium, ancho e picanha. Dos clássicos argentinos, estão no cardápio, entre outros, o ojo de bife e o vacio, ambos para compartilhar.

FOGO STEAKHOUSE

A casa na região do Morumbi reúne cortes nacionais e importados, além de buscar as novidades sobre churrasco e seus preparos. No salão principal, uma vitrine expõe as carnes em processo de dry aged. Entre as sugestões estão o butter ancho (corte envolvido em manteiga por 30 dias e depois grelhado com ervas, alecrim, sal grosso e alho) e a parrilla do fogo, que chega à mesa em uma chapa de ferro com picanha, prime dry aged, flat iron e linguiça toscana, acompanhados de arroz biro biro, quadradinhos de mandioca e farofa, para compartilhar até três pessoas.

LOCALE RISTORANTE

No Locale Ristorante o churrasco vem "dalla griglia", ou seja, da grelha a carvão. É ela que confere sabor defumado à bisteca fiorentina, um dos maiores sucessos da casa. Assim como a bisteca, outras proteínas, como ojo de bife, polo, pesce del giorno, lagostins inteiros, polvo espanhol e camarões, são finalizados na brasa.

MERCEARIA AMAURI

O Mercearia Amauri traz uma proposta gastronômica única, combinando o estilo boteco com especialidades feitas na brasa. O destaque vai para os cortes de carne de alta qualidade, como fralda black angus, denver black angus, ancho black angus, picanha e chorizo black angus, oferecendo uma verdadeira experiência de churrasco para os clientes.

RANCHO PORTUGUÊS

A espetada madeirense de carne, preparada com picanha e bife ancho, receita tradicional vinda da Ilha da Madeira, em Portugal, é servida em um espeto para duas ou três pessoas. Acompanha arroz malandrinho (arroz de tomate) ou arroz com brócolis, farofa, molho especial (pimenta piripiri), batatas chips e bolo caco.

A espetada é o termo dado em Portugal para uma técnica gastronômica na qual alimentos são grelhados em um espeto de madeira de louro. Surgiu na Ilha da Madeira, localizada a sudoeste de Portugal e descoberta no século 15.

LOLLA MEATS FIRE

A parrilla, elemento central da proposta culinária do Lolla Meets Fire, é o palco onde carnes selecionadas são transformadas em pratos que cativam até os paladares mais exigentes. Essa parceria estratégica garante uma oferta consistente de ingredientes da mais alta qualidade, destacando-se no cenário gastronômico pela excelência.

A sugestão para a data é sua dry aged, que pode ser porterhouse ou prime rib servido no próprio molho, com manteiga, para duas pessoas. Acompanha batata gratinada com creme de gorgonzola e uma taça de vinho Maria Maria.

RESERVA ROOFTOP

Para o Dia do Churrasco, a indicação do Reserva Rooftop é o T-bone, corte que contém a parte central do filé mignon de um lado e a parte final do contrafilé do outro, separados pela vértebra lombar em um característico formato de T. A presença do osso garante mais sabor à carne e o marmoreio moderado mantém sua suculência. O prato serve de duas a três pessoas.

ZAIN RESTAURANTE

A menina dos olhos é sem dúvida a kafta bovina na versão completa, servida com arroz sírio, acompanha saladinha turca, fritas, tzatziki. Há também a kafta de cordeiro. Na mesma pegada, o michuí de filé mignon individual, grelhado no fogo com pimentões e cebola no tradicional estilo árabe, acompanha pão sírio e vinagrete.

O beirute de rosbife é um charme à parte. Elaborado com o rosbife da casa (temperado com especiarias e grelhado no fogo), acrescido de queijo e maionese de alho artesanal, é fechado e assado no forno na hora do pedido e acompanha fritas.

