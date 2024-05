Siga estas sete dicas infalíveis e surpreenda seus amigos e familiares com hambúrgueres suculentos e cheios de sabor.

1. Proporção de carne e gordura

Escolha uma carne moída com boa proporção de gordura. O ideal é usar carne com pelo menos 20% de gordura, pois a gordura ajuda a manter o hambúrguer suculento e saboroso.

2. Escolha da carne

Um blend combina diferentes cortes de carnes, misturando uma carne mais magra com outra mais gordurosa, como acém, patinho, peito ou costela, e traz uma textura e sabor mais complexo. Porém dá trabalho ficar pesando para chegar à proporção ideal de cada corte. Sugiro usar um tipo de carne com uma camada de gordura generosa, como a fraldinha, a picanha fatiada ou o peito bovino. Vai ser mais fácil separar a gordura da carne e porcionar a quantidade certa de gordura.

3. Hambúrguer na ponta da faca

Fazer hambúrguer "na ponta da faca" significa picar a carne manualmente, em vez de usar carne moída comprada pronta. Isso vai trazer uma textura mais rústica e você terá a certeza de qual carne estará usando. Faça tiras finas de 0,5 cm, depois pique em cubos e vá batendo a carne com a faca bem afiada até formar uma massa. Alguns pedaços vão ficar maiores que outros, e a intenção é essa. Dá mais trabalho, porém vale a pena.

4. Modele os hambúrgueres corretamente

Modele os hambúrgueres de forma que fiquem com cerca de 2 cm de espessura e ligeiramente maiores do que o pão, pois eles encolhem ao cozinhar. Faça uma leve depressão no centro do hambúrguer com o polegar; isso ajuda a manter a forma plana durante o cozimento.

5. Hambúrgueres devem estar gelados

Hambúrgueres refrigerados mantêm melhor sua forma ao serem colocados na grelha quente. A gordura na carne está mais sólida quando fria, o que evita que os hambúrgueres se espalhem ou se desmanchem durante o cozimento. Começar com hambúrgueres gelados ajuda a alcançar uma crosta dourada e caramelizada por fora, mantendo o centro suculento e no ponto desejado.

6. Prepare e controle a grelha

Pré-aqueça a grelha e certifique-se de que esteja bem quente antes de colocar os hambúrgueres. Use carvão de qualidade e espere até que vire brasa, cerca de 40 minutos, quando estiverem bem vermelhas e com uma fina camada de cinza branca.

7. Só tempere quando levar à grelha

O sal age na carne retirando sua água, e com carne moída isso acontece com maior intensidade, porque a superfície de contato é maior. Isso pode acabar desmanchando seu hambúrguer e fazendo com que fique com a cor escurecida. Salgue apenas quando levar à grelha, e dos dois lados para ficar bem temperado. Utilize sal de parrilla.