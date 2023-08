São Paulo

Estão abertas as inscrições para o curso de Transição Energética para jornalistas, uma iniciativa da Folha, com apoio da Enel. O objetivo do programa é dar subsídios para uma boa cobertura de questões relacionadas ao tema, já que entra em vigor em 1º de janeiro de 2024 o novo mercado livre de energia para consumidores de alta e média tensão.

Linhas de transmissão de energia elétrica - Marcello Casal Jr /Agência Brasil

O Lab abordará conceitos básicos, regulamentação do setor, política tarifária e a modernização do sistema de distribuição no cenário de transição energética.

Serão sete aulas ao vivo, online, no período noturno, de 18 de setembro a 2 de outubro.

Para concorrer a uma das 50 vagas, basta ter formação em jornalismo.

Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, preenchendo uma ficha neste link.