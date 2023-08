No Podcast Américas desta semana, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol "El Mundo", analisam as chances dos principais pré-candidatos às primárias argentinas. Conheça melhor os postulantes ao cargo de presidente e qual a importância desta votação dentro do processo eleitoral do país-vizinho.

O presidente argentino Alberto Fernandez - Johanna Geron/REUTERS

Também neste episódio trazemos uma conversa com Santiago Peña, o presidente eleito do Paraguai, que nos contou um pouco de sua visão sobre que passos considera serem os melhores para o Mercosul.

Por fim, tratamos do tema dos possíveis restos "não humanos" revelados por três ex-militares norte-americanos diante do Congresso. Ouça o episódio abaixo.

O podcast Américas, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções. Nele, trata-se todas as semanas de três temas ocorridos nas Américas (Norte, Centro e Sul) em um espaço de meia hora.