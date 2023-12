O Pulitzer Center, organização norte americana de financiamento a reportagens de impacto global, destacou em sua lista, "2023: A Year in Stories", 43 coberturas jornalísticas entre as mais de mil produzidas com incentivo da organização neste ano. A Folha aparece com duas reportagens.

"Com roça e criação de peixes, terras indígenas de Roraima buscam aliar tradição e sustento", escrita pela jornalista Amanda Magnani e publicada em 4 de agosto, fala sobre a preservação de sementes e culturas tradicionais a partir do envolvimento crescente dos jovens indígenas em Serra da Lua.

"É um relato positivo sobre a Amazônia. Amanda Magnani é uma jovem jornalista e fez um excelente trabalho ao distribuir sua produção entre a mídia internacional, a imprensa brasileira mainstream e pequenos veículos de mídia locais na Amazônia", escreveu Verónica Goyzueta, coordenadora do Amazon Rainforest Journalism Fund.

O tópico onde a reportagem é destacada foi nomeado como "Sementes para um Futuro Sustentável: Soluções Hiperlocais em Terras Indígenas", e reconheceu projeto proposto pela jornalista e Eric Terena, cineasta, comunicador indígena e co-fundador do coletivo Mídia Índia.

A reportagem "Marco temporal já atinge comunidades indígenas mesmo antes de ser julgado", escrita pela jornalista e publicada em 6 de junho pelo jornal, também faz parte do projeto.

Além da Folha, veículos como Al Jazeera, Folha de Roraima e Mongabay publicaram textos, fotografias, vídeos e produtos em áudio.

Anualmente, a equipe do Pulitzer Center é convidada a compartilhar quais das coberturas apoiadas pela organização foram suas favoritas. "O pedido é simples: conte-nos uma história que surpreendeu você ou é importante de alguma forma", escreveu a diretora de comunicação, Sarah Swan, no anúncio da lista.

Os destaques trazem produções jornalísticas que geraram algum impacto, foram inovadoras ao descobrir uma injustiça ou provocaram o leitor a olhar a partir de uma nova perspectiva.

Atualmente, a organização apoia a produção de grandes reportagens em 13 países. O objetivo é incentivar jornalistas a contarem histórias de esperança, resiliência, resistência e de soluções comunitárias, conectando os desafios climáticos locais, a identidade e cultura de cada povo e as riquezas e ameaças de cada região.

"As histórias representadas aqui destacam o poder do jornalismo em promover mudanças positivas. Esperamos compartilhar mais jornalismo crucial e pouco divulgado com você no próximo ano", acrescentou.