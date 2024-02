A foto de um urso polar adormecido sobre um iceberg foi vencedora do prêmio Wildlife Photographer of the Year, do Museu de História Natural de Londres. O registro foi feito pela fotógrafa amadora britânica Nima Sarikhani, na Noruega.

"Embora as alterações climáticas sejam o maior desafio que enfrentamos, espero que esta fotografia também inspire esperança. Ainda há tempo para consertar a bagunça que causamos", disse Sarikhani.

Para Douglas Gurr, diretor do museu, o clique é "comovente" e "de tirar o fôlego". "A imagem é um lembrete claro do vínculo entre um animal e seu habitat e serve como uma representação visual dos impactos prejudiciais do aquecimento climático", afirma em comunicado à imprensa.

Cerca de 50 mil fotos foram inscritas no prêmio, mas apenas 25 foram selecionadas para participar da votação popular. A campeã, nomeada "Ice Bed" ("cama de gelo", em português), recebeu 75 mil votos —um recorde, segundo a organização do prêmio.

Entre as finalistas, estão "The Happy Turtle", de Tzahi Finkelstein, "Starling Murmuration", de Daniel Dencescu, "Shared Parenting", de Mark Boyd e "Aurora Jellies", de Audun Rikardsen (em tradução, "a tartaruga feliz", "murmúrio dos estorninhos", "parentalidade compartilhada" e "águas-vivas da aurora", respectivamente).

As cinco imagens estarão em exposição no museu até 30 de junho.