O concurso World Nature Photography, que reconhece fotografias da natureza e vida selvagem, anunciou os vencedores de sua quarta edição.

O grande prêmio deste ano, no valor de U$ 1 mil (cerca de R$ 5 mil), foi concedido à fotógrafa inglesa Tracey Lund pela imagem "Gansos-patolas subaquáticos", que retrata duas aves caçando um peixe debaixo d’água.

A grande vencedora da quarta edição do concurso foi a imagem "Gansos-patolas subaquáticos", inscrita na categoria Aves - World Nature Photography Awards/ Tracey Lund

Lund fez o registro em Shetland, na Escócia. "Milhares de gansos-patolas estavam no céu, acima de nós, e começaram a mergulhar no mar em busca de peixes. Um espetáculo inacreditável para testemunhar, quanto mais fotografar. Tirei 1.800 imagens naquele dia", disse.

A competição, aberta a fotógrafos profissionais e amadores, engloba 14 categorias, que contemplam três vencedores. Além das fotografias de animais, o World Nature Photography conta com registros de paisagens, plantas e seres humanos interagindo com a natureza.

As imagens desta edição e das anteriores podem ser encontradas no site do concurso. As inscrições para a edição de 2025 estão abertas e podem ser feitas neste link.