Estão abertas as candidaturas para a bolsa Ocean Reporting Network (ORN), do Pulitzer Center, voltada para jornalistas com experiência em investigação ambiental e que desejam escrever sobre os oceanos.



Serão contemplados até oito profissionais de todos os continentes, que devem se dedicar integralmente ao programa e publicar reportagens regularmente. Os selecionados vão receber treinamentos e suporte de dados, comunicação e pesquisa do Pulitzer Center.



A bolsa, sem valor definido, deve cobrir o salário do jornalista durante o período de um ano. Há possibilidade de renovar por até dois anos, com base no desempenho do profissional.

Fios de náilon (um tipo de plástico) encontrado em Palau, no oceano Pacífico - Luiz Rocha

Os candidatos devem estar empregados em um veículo de imprensa em qualquer tipo de plataforma —impresso, online, rádio ou vídeo.



Jornalistas freelancer devem encontrar uma Redação que concorde em recebê-los e publicar o trabalho produzido durante a bolsa.



Os veículos devem receber um apoio financeiro de US$ 10 mil (cerca de R$ 51 mil) para cobrir viagens e outros custos editoriais.



A ORN foi criada para facilitar as denúncias sobre pesca ilegal, poluição, violações dos direitos humanos e outras irregularidades que ameaçam a biodiversidade marinha e as comunidades costeiras.



As inscrições podem ser feitas até 26 de maio pelo site do Pulitzer Center, que também traz mais informações sobre o programa.