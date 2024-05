São Paulo

Organizações não-governamentais com projetos voltados ao fortalecimento da democracia podem se inscrever para a nova rodada de financiamento da fundação norte americana NED (National Endowement for Democracy), sediada em Washington, nos Estados Unidos. As inscrições online vão até 3 de junho.

A fundação visa contemplar propostas de organizações locais independentes para ações apartidárias que busquem defender os direitos humanos e o Estado de direito, promover a transparência e fortalecer as organizações da sociedade civil.

Entre as iniciativas elegíveis estão ações realizadas por mídias independentes e projetos de incentivo à liberdade de informação. Os escolhidos podem receber até US$ 50 mil (cerca de R$ 258 mil). Os recursos são fornecidos pelo Departamento de Estado e pelo Congresso dos EUA.

Anualmente são contemplados mais de dois mil projetos em cerca de 100 países —entre eles, Brasil, Bolívia, Cuba, Equador, México e Nicarágua. As propostas selecionadas nos últimos anos incluem ações para reverter legislações autoritárias sobre liberdade de expressão e iniciativas independentes de mídia digital voltadas às comunidades.

Interessados devem preencher formulários online com dados sobre o perfil da organização e a proposta do projeto, além do orçamento previsto para o desenvolvimento das ações. No caso de propostas voltadas ao países da América Latina e Caribe, os formulários devem ser enviados para americalatina@ned.org. O site oferece um guia sobre como preparar sua candidatura.

As propostas serão julgadas pelo conselho do NED, formado por integrantes dos partidos Republicano e Democrata.

O programa não aceita a inscrição de pessoas físicas, órgãos governamentais ou instituições apoiadas pelo Estado, como universidades públicas. Outras informações estão disponíveis no site.