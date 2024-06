O canal de notícias Now, com o slogan "Informação exata na hora certa", estreou na última segunda feira (17) na TV a cabo de Portugal. A nova estação de televisão pertence ao grupo Medialivre, que edita o jornal Correio da Manhã, e tem o jogador de futebol Cristiano Ronaldo entre os sócios.

O atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, comprou em 2023 uma participação de 32% no grupo Cofina Media. A empresa foi vendida no final do ano passado e tornou-se Medialivre, da qual o jogador é o segundo maior acionista.

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está entre os sócios do novo canal de notícias português - PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

O Now chega ao mercado português com a proposta de notícias 24 horas e vai competir pela audiência com a CNN Portugal, a SIC Notícias, a RTP3 e a CMTV. Os outros meios de comunicação do grupo Medialivre também terão espaço na grade de programação, como o diário econômico Jornal de Negócios, e a revista Máxima, voltada para conteúdos de life style.

Entre os principais rostos do novo canal está o ex-primeiro-ministro português, António Costa, que apresenta o programa "Otimista". Como o nome sugere, a atração pretende mostrar um país positivo, com uma visão de esperança para os assinantes.

A principal aposta do Now será em política, economia e internacional. Segundo o site do noticioso, a missão do canal é ter "uma visão global, focada nas temáticas política e economia, da atualidade nacional e internacional, com incidência no espaço europeu, que não renega notícias, dando sempre primazia ao interesse público".

O estatuto editorial do Now defende "o jornalismo livre e independente de qualquer tipo de poderes, doutrinas ou ideologias"; "o jornalismo profissional alicerçado nos princípios éticos"; e compromete-se a "distinguir claramente os espaços de informação e de opinião".

O documento ainda elege a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Constituição da República Portuguesa como pilares jurídicos fundamentais de sua ação jornalística.