São Paulo

Uma série de reportagens da Folha sobre como as emendas parlamentares ampliam a desigualdade no combate à seca foi escolhida como uma das finalistas do prêmio Gabo, a premiação mais importante do jornalismo da América Latina.

O material nomeado como "Política da Seca" está entre as três selecionadas na categoria Cobertura, que avalia um conjunto de reportagens sobre um determinado tema.

O prêmio tem cinco categorias (Áudio, Cobertura, Fotografia, Imagem e Texto), para as quais foram inscritos 2.170 trabalhos, e é oferecido pela Fundação Gabo, fundada pelo jornalista e escritor colombiano Gabriel García Márquez, vencedor do prêmio Nobel.

Agricultor pega água em rio quase seco em Alagoas - Agricultor pega água em rio quase seco em Alagoas /Folhapress

A Folha percorreu cinco estados do Nordeste e flagrou um contraste entre as áreas ignoradas e as abastadas em equipamentos de convivência com a seca por meio das emendas. Os recursos chegam em abundância para áreas indicadas por deputados e senadores, e não obrigatoriamente em regiões de maior necessidade.

Já moradores ignorados pelas emendas e pelas estatais federais são obrigados a fazer longas caminhadas diárias até um açude ou rio ou precisam escolher entre a compra de comida e um garrafão de água.

A série de reportagens é assinada pelos repórteres Artur Rodrigues, Cristiano Martins, Flávio Ferreira, João Pedro Pitombo e Renata Moura, teve trabalho audiovisual de Eduardo Knapp, Mathilde Missioneiro, Henrique Santana e Pedro Labigalini e infografias de Augusto Conconi, Nicholas Pretto e Luciano Veronezi.

A reportagem já rendeu outras duas conquistas: o prêmio IREE de Jornalismo na categoria política e o troféu de bronze na premiação do Não Aceito Corrupção.

Os ganhadores do prêmio Gabo serão conhecidos em 5 de julho, em cerimônia em Bogotá, na Colômbia.

As outras duas finalistas da categoria Cobertura são Amazon Underworld (Submundo da Amazônia), de InfoAmazonia, La Liga Contra el Silencio e Armando.Info, e El Tren de Aragua, detrás de la explotación sexual de migrantes en Latinoamérica (O Trem de Aragua, por trás da exploração sexual de migrantes na América Latina), dos veículos El Espectador e Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual).

Os finalistas das demais categorias trazem veículos da América Latina e também da Espanha e Portugal.