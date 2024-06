A InfoAmazonia abriu inscrições para a segunda edição do curso "Jornalismo Investigativo Ambiental e Geojornalismo", online e gratuito.



O objetivo da formação é preparar jornalistas, comunicadores e estudantes da área para cobrir delitos ambientais transfronteiriços na Amazônia, como desmatamento ilegal, queimadas, mineração ilegal e crimes contra a fauna.

Garimpo cerca a comunidade Hupiano, próximo ao Polo Base Xitei, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima - Lalo de Almeida/Folhapress

Durante dois meses, os participantes aprenderão sobre política ambiental no Brasil e no mundo, além de técnicas de investigação jornalística guiada por dados geográficos.



A formação terá duas aulas virtuais por semana, com duração de aproximadamente duas horas cada, entre julho e setembro de 2024. O conteúdo será gravado e disponibilizado aos participantes.



Ao final do curso, os estudantes terão a oportunidade de se candidatar a uma bolsa de reportagem no valor de R$ 8,2 mil. A pauta deve levar em prática os conhecimentos obtidos no curso e será publicada no site da InfoAmazonia.

É possível se inscrever, por meio deste formulário, até 16 de junho. A diversidade de gênero, cor, origem e localidade será considerada para a seleção dos participantes.



A formação, em parceria com a Internews, é parte do projeto Conservando Juntos, com apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e da Wildlife Conservation Society (WCS).