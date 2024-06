Para combater a desinformação em um importante ano eleitoral para o mundo, o conglomerado de mídia espanhol Prisa criou uma ferramenta capaz de detectar clonagens de voz. O VerificAudio compara áudios suspeitos com arquivos existentes nas estações de rádio do grupo, que soma quase 30 marcas na Espanha e América Latina.



Ao analisar as peças em relação a particularidades da voz, como timbre, entonação e padrões de fala, o programa gera um percentual de autenticidade.

Ferramenta de IA desenvolvida por rádio espanhola detecta clonagens de voz - Unsplash

"Ter à disposição o uso correto da IA adquire um valor enorme, sobretudo em termos da nossa responsabilidade perante nossos ouvintes", disse Carlos Urdiales, diretor da mexicana W Radio, uma das empresas do Prisa.



Lançado em março deste ano, o projeto foi desenvolvido durante 12 meses por uma empresa de tecnologia contratada pelo grupo espanhol, que mirou em 2024 devido às eleições no México, Estados Unidos e na União Europeia.



"Tínhamos muito medo de que, com esse avanço da tecnologia e a aplicação da IA à clonagem de vozes, em meio a essa situação eleitoral, houvesse um grande aumento de desinformação por meio do áudio durante 2024", afirmou a diretora de produto digital da Prisa Radio, Ana Ormaechea, à LatAm Journalism Review.



A tecnologia da ferramenta foi testada com áudios de vozes reais e clonadas e segue sendo treinada pelas estações em diversos países para conseguir reconhecer e analisar diferentes sotaques de espanhol.



Segundo a diretora de produto digital da Prisa Radio, a empresa considera, no futuro, disponibilizar o VerificAudio a outras corporações e jornalistas.