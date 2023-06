Um mês. Esse é o tempo que falta para o pontapé inicial da nona Copa do Mundo feminina de futebol.

É tempo também de você saber o básico dessa competição, na qual a seleção brasileira –comandada pela treinadora sueca Pia Sundhage e que deve contar novamente com a craque Marta, 37, seis vezes a melhor jogadora do mundo– buscará seu primeiro título.

A técnica sueca Pia Sundhage, da seleção brasileira feminina, durante treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ) - Thais Magalhães - 19.jun.2023/CBF

Onde será a Copa, quando começa e termina?

Algo inédito, o Mundial de 2023 será na Oceania e, também inédito, terá duas sedes, a Austrália e a Nova Zelândia.

O jogo inaugural, no dia 20 de julho, é Nova Zelândia x Noruega no Eden Park, em Auckland. O estádio Olímpico de Sydney abrigará a final, no dia 20 de agosto.

Quantos países participam?

Será a Copa mais inchada da história, com 32 países participantes, oito a mais que na edição de 2019 e 20 a mais que na primeira, em 1991.

Europa (12): Alemanha, Dinamarca, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça;

Ásia (5): China, Coreia do Sul, Filipinas, Japão e Vietnã;

África (4): África do Sul, Marrocos, Nigéria e Zâmbia;

América Central (4): Costa Rica, Haiti, Jamaica e Panamá;

América do Sul (3): Argentina, Brasil e Colômbia;

América do Norte (2): Canadá e EUA;

Oceania (2): Austrália e Nova Zelândia.

Quem são os favoritos?

Tomando como base o mais recente ranking da Fifa, divulgado no dia 9 de junho, o Brasil (atual campeão sul-americano) não pode ser considerado um dos mais fortes candidatos a erguer a taça, pois ocupa a oitava colocação, em um segundo pelotão.

À frente estão, indo do primeiro ao sétimo lugar, EUA (atual campeão mundial), Alemanha, Suécia, Inglaterra (atual campeã europeia), França, Espanha e Canadá.

Quem o Brasil enfrenta na primeira fase?

O Mundial tem oito grupos (como na Copa masculina), e a seleção brasileira está no Grupo F, na Austrália, e duelará com Panamá (43º do ranking, no dia 24 de julho, em Adelaide), França (quinta do ranking, no dia 29 de julho, em Brisbane) e Jamaica (52ª do ranking, no dia 2 de agosto, em Melbourne).

O primeiro e o segundo colocado de cada chave avançam para as oitavas de final.

Jogadoras da seleção brasileira feminina fazem atividade física em treino em Teresópolis, na região serrana do RJ - Thais Magalhães - 19.jun.2023/CBF

Quando sai a convocação da seleção brasileira para a Copa?

No dia 27 de junho a técnica Pia Sundhage, no cargo desde 2019, divulgará os nomes das 23 jogadoras que tentarão obter o inédito título para o Brasil, cuja melhor colocação foi o vice-campeonato em 2007, na China, quando perdeu por 2 a 0 para a Alemanha na final.

Treze atletas que atuam no exterior participarão de treinos nesta semana na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e devem estar na lista final, entre elas a zagueira Kathellen (Real Madrid) e as atacantes Andressa Alves (Roma) e Geyse (Barcelona).

Quem já ganhou o Mundial e quais foram as sedes?

Quatro países conquistaram até agora a Copa feminina, e os EUA são os maiores vencedores (quatro vezes).

1991 (China) - Campeão: EUA. Vice: Noruega;

1995 (Suécia) - Campeão: Noruega. Vice: Alemanha;

1999 (EUA) - Campeão: EUA. Vice: China;

2003 (EUA) - Campeão: Alemanha. Vice: Suécia;

2007 (China) - Campeão: Alemanha. Vice: Brasil;

2011 (Alemanha) - Campeão: Japão. Vice: EUA;

2015 (Canadá) - Campeão: EUA. Vice: Japão;

2019 (França) - Campeão: EUA. Vice: Holanda.

Quantos estádios receberão jogos?

Dez. Seis na Austrália (dois em Sydney e um em Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide) e quatro na Nova Zelândia (Auckland, Wellington, Dunedin e Hamilton).

Quantos árbitros e assistentes terá o Mundial?

Ao todo, 107. Serão 33 árbitros, 55 auxiliares (bandeirinhas) e 19 VAR (árbitros assistentes de vídeo).

O Brasil será representado pela árbitra Edina Alves Batista, pelas bandeirinhas Neuza Back (que esteve na Copa do Mundo masculina de 2022, no Qatar) e Leila Moreira da Cruz, e pela VAR Daiane Muniz dos Santos.

Quais são os países estreantes?

Oito seleções jogarão o torneio pela primeira vez: Filipinas, Haiti, Irlanda, Marrocos, Panamá, Portugal, Vietnã e Zâmbia. O Brasil participou de todas as edições.

Quem exibirá a Copa no Brasil?

Possuem os direitos de transmissão o Grupo Globo (Globo na TV aberta, SporTV na fechada, Globoplay no streaming e GE na internet), Cazé TV (YouTube) e Transamérica (rádio).

Consigo comprar ingressos?

A disponibilidade e os preços devem ser verificados em fifa.com/tickets (em inglês).