Nesta semana houve a divulgação pela sétima vez da FC 100, lista dos melhores jogadores (90, divididos em nove posições) e treinadores (10) elaborada pela equipe da ESPN, referente à temporada 2022/2023.

Sempre checo a relação dos eleitos, considero importante saber o que colegas jornalistas enxergaram dos últimos meses no futebol, quem na visão deles destacou-se nesse período específico.

Dos 100 nomes, 11 são brasileiros. Apenas dois, no entanto, ocupam o pódio: Alisson, do Liverpool, terceiro entre os goleiros (atrás de Courtois, do Real Madrid, e de Ter Stegen, do Barcelona), e Vinicius Junior, do Real Madrid, segundo entre os atacantes (atrás de Mbappé, do Paris Saint-Germain, e à frente de Messi, capitão da Argentina campeã mundial).

Os jogadores Vinicius Junior (Real Madrid) e Alisson (Liverpool), brasileiros mais bem colocados na lista FC 100 - Pierre-Philippe Marcou/AFP e Andrew Couldridge/Reuters

O Brasil conta com outros nove atletas entre os que constam da FC 100 –todos estiveram na Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

Não teve representante, contudo, nas duas laterais, cujos mais bem votados foram o marroquino Hakimi, do PSG (na direita), e o canadense Alphonso Davies, do Bayern (na esquerda).

No top 5, ambos em quinto, aparecem Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, e Gabriel Martinelli, ala ofensivo do Arsenal. Os demais brasileiros figuram da sexta posição para trás em suas respectivas categorias.

Neymar, mais famoso jogador do país e que está em recuperação de lesão desde fevereiro, quase não esteve presente. O camisa 10 do PSG aparece na décima e última colocação na relação dos atacantes.

Entre os volantes, o Brasil emplacou Casemiro, do Manchester United (sexto), e Bruno Guimarães, do Newscastle (décimo). No topo, Bellingham, inglês recém-contratado pelo Real Madrid.

Rodrygo, do Real, ocupa o oitavo lugar na lista dos alas ofensivos, ponteada por mais um inglês: Saka, do Arsenal.

O melhor centroavante, e não se poderia esperar que fosse diferente, é o norueguês Haaland, do Manchester City, artilheiro do Campeonato Inglês (36 gols) e da Champions League (12 gols). Gabriel Jesus (Arsenal) é o sexto na categoria.

Por fim, Ederson (Manchester City) é o sétimo melhor goleiro e Lucas Paquetá, o nono melhor meia ofensivo –nessa lista, o primeiro colocado é o belga De Bruyne (Manchester City).

Se a lista da FC100 levasse um time a campo, ele seria (com dois meias ofensivos): Courtois; Hakimi, Rubén Dias, Gvardiol e Davies; Bellingham, De Bruyne e Odegaard; Saka, Haaland e Mbappé. Técnico: Guardiola.

Há dois belgas (Courtois e De Bruyne), dois noruegueses (Odegaard e Haaland) e dois ingleses (Bellingham e Saka), além de um marroquino (Hakimi), um português (Dias), um croata (Gvardiol), um canadense (Davies) e um francês (Mbappé), mais o treinador espanhol.

A equipe B, com Vinicius Junior, seria (com dois meias ofensivos): Ter Stegen; Trippier, Saliba, Alaba e Theo Hernández; Rodri, Bernardo Silva e Musiala; Kvaratskhelia, Benzema e Vini Jr. Técnico: Ancelotti.

Essa formação tem três franceses (Saliba, Theo e Benzema), dois alemães (Ter Stegen e Musiala), um brasileiro (Vini), um inglês (Trippier), um espanhol (Rodri), um português (Bernardo), um austríaco (Alaba) e um georgiano (Kvaratskhelia), mais o treinador italiano que, diz a CBF, assumirá a seleção brasileira em 2024.