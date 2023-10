Um ato de selvageria de torcedores do Olympique de Marselha antes do jogo contra o Lyon resultou na postergação da partida.

Ao se aproximar do estádio Vélodrome, o ônibus que levava a delegação do Lyon foi apedrejado. Vidros se quebraram, e os estilhaços deixaram feridos.

O treinador Fabio Grosso sofreu cortes na face, que sangrou bastante, e teve de passar por atendimento médico no estádio. Houve lesões na testa, supercílio, nariz e boca.

Raffaele Longo, seu auxiliar, teve igualmente o rosto atingido.

Janelas do ônibus do Lyon quebradas depois de apedrejamento quando o veículo chegava ao estádio Vélodrome, em Marselha - Christophe - 29.out.2023/AFP

Grosso, 45, que iniciou a carreira de técnico em 2014, foi um dos heróis da Itália na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

Lateral esquerdo, ele fez o primeiro gol da vitória por 2 a 0, na prorrogação, sobre os anfitriões na semifinal, e anotou a cobrança decisiva na disputa de pênaltis contra a França na final, assegurando o tetra à Squadra Azzurra.

"As imagens do ônibus do Lyon atacado com pedras, e do rosto ensanguentado de Fabio Grosso, são terríveis", disse a ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, em rede social.

"Esses atos inaceitáveis vão de encontro aos valores do futebol e do esporte e os responsáveis devem ser identificados e punidos severamente."

Sete suspeitos foram presos horas depois do ocorrido, de acordo com o ministério.

Torcedores do Olympique de Marselha no estádio Vélodrome; jogo contra o Lyon foi adiado devido a violência contra ônibus rivais nos arredores da arena - Christophe Simon - 29.out.2023/AFP

Neste domingo (29), ônibus que conduziam torcedores do Lyon também foram apedrejados, e o acúmulo de incidentes levou ao adiamento do duelo, que seria visto por cerca de 65 mil torcedores em Marselha.

O árbitro do jogo, François Letexier, afirmou a uma emissora de TV que "o Lyon tomou a decisão de não jogar. Os jogadores estavam em choque, e o time não queria ir a campo".

Em comunicado, o Lyon corroborou "a impossibilidade da realização do jogo" e reforçou a necessidade de uma ação para impedir a repetição da incivilidade, que não teria sido inédita.

"Lamentamos que esse tipo de situação ocorra todos os anos em Marselha e apelamos às autoridades para que levem em consideração a gravidade de tais incidentes, antes que ocorra uma tragédia mais grave."

O treinador do Lyon, Fabio Grosso, cujo rosto foi atingido por estilhaços depois de o ônibus da equipe ser atacado por torcedores do Olympique de Marselha - Fred Tanneau - 23.set.2023/AFP

Dois dos clubes mais vencedores na história do Campeonato Francês, com nove e sete títulos, respectivamente, Olympique de Marselha, que em nota oficial condenou o ataque, e Lyon fazem campanha de medíocre a péssima nesta temporada.

O primeiro está em nono lugar depois de nove partidas, com 12 pontos, dez atrás do líder, o Nice.

Já a situação do Lyon beira o dramático: apenas três pontos, com três empates e seis derrotas. O clube, heptacampeão de 2002 a 2008, está em último lugar na tabela.